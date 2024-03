07.03.2024 Rozmowy o śmigłowcach szturmowych AH-64E APACHE dla Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rozmowy o śmigłowcach szturmowych AH-64E APACHE dla Wojska Polskiego07.03.2024

7 marcas 2024 r. wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda spotkał się z Theodorem Colbertem III – wiceprezesem Boeing Company.

Rozmowa dotyczyła m.in. możliwości pozyskania śmigłowców szturmowych AH-64E APACHE dla polskich Sił Powietrznych. Polska może stać się drugim co do wielkości posiadaczem floty takich śmigłowców. W opinii kierownictwa firmy Boeing rozbudowanie polskich kompetencji przemysłowych w pełni zabezpieczy obsługę śmigłowców w Polsce. Daje to szansę na długoteminową współpracę.

Kongres USA zezwolił na zakup 96 śmigłowców szturmowych AH-64E APACHE.

