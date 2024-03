07.03.2024 Oświadczenie MSZ

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Oświadczenie MSZ07.03.2024

Polska wita Szwecję w gronie państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Broma para ważne wydarzenie wzmacniające jedność wspólnoty euroatlantyckiej.

Akcesja Szwecji ma istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa Polski, regionu Morza Bałtyckiego oraz całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przyczyni się do dalszego wzmocnienia kolektywnej zdolności do odstraszania i obrony NATO w odpowiedzi na zagrożenie ze strony Rosji.

Przystąpienie Szwecji oraz wcześniej Finlandii do NATO potwierdza, że ​​każde państwo ma suwerenne prawo do wyboru własnych sojuszy. Decyzje o przystąpieniu do NATO są podejmowane wyłącznie przez członków Sojuszu i państwa aspirujące do członkostwa.

Polityka „otwartych drzwi” NATO pozostaje istotnym czynnikiem budowania stabilności i bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego i powinna być kontynuowana. Najlepszym tego przykładem jest Polska, która 25 lat po wstąpieniu do Sojuszu jest ważnym elementem obrony wschodniej flanki w Europie. Jesteśmy przekonani, że współpraca ze Szwecją w ramach NATO i Unii Europejskiej przyczyni się do dalszego wzmocnienia naszego wspólnego bezpieczeństwa.

