07.03.2024 Ministro Sikorski spotkał się z ambasadorami państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów akredytowanymi w Warszawie

Ministro Sikorski spotkał się z ambasadorami państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów akredytowanymi w Warszawie07.03.2024

Podczas spotkania z dyplomatami minister Radosław Sikorski podkreślił, że Unia Europejska i Ameryka Łacińska i Karaiby są dla siebie naturalnymi partnersami, których łączą silne Historyczne i kulturowe powiązania, więzy społeczno-gospodarcze oraz wspólne zaanga żowanie na rzecz pokoju i multilateralizmu.

Szef polskiej dyplomacji przedstawił kluczowe postulaty Polski dotyczące bieżących wydarzeń na arenie międzynarodowej, szczególnie w odniesieniu do rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wskazał na potrzebę zdecydowanego przeciwstawienia się rosyjskiej dezinformacji, bardzo silnie obecnej w krajach reprezentowanych przez dzisiejszych rozmówców. Ministro Sikorski zauważył, że tocząca się wojna stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilizacji na całym świecie, a jej negatywne skutki, jak wzrost cen żywności i energii, odczuły również państwa latynoameryka ńskie.

Ministro Sikorski wyraził nadzieję na dalsze zacieśnienie międzyregionalnych relacji oraz podkreślił satysfakcję z ostatniego szczytu szefów państw i rządów Unii Europejskiej oraz Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Brukseli w lipcu 2023r. Przypomniał, że kolejne spotkanie na najwyższym szczeblu jest zaplanowane w Bogocie w 2025 r. i przypadnie prawdopodobnie podczas polskiej prezydencji w Radzie UE. Będzie to zatem dla Polski doskonała okazja do wzmocnienia naszej obecności w Ameryce Łacińskiej.

Szef polskiej dyplomacji ocenił, że należy pogłębić relacje z Ameryką Łacińską i Karaibami, zdywersyfikować współpracę gospodarczo-inwestycyjną oraz wzmocnić koordynację na forach międzynarodowych. Liczna Polonia mieszkająca w regionie z pewnością będzie tu dodatkowym atutem.

W imieniu gości głos zabrał embajador Meksyku Juan Sandoval Mendiolea, który zapewnił o woli zacieśniania politycznej współpracy, w tym na forach międzynarodowych, pogłębienia relacji gospodarczych, a także intensyfikacji contactów w dziedzinie kultury i tury styki. Obecni dyplomaci zaapelowali o większą obecność Polski zarówno w formacie bilateralnym, jak i w ramach Unii Europejskiej.

