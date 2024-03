07.03.2024 Varsovia Primer Ministro Donald Tusk: w sprawie Zielonego Ładu jesteśmy blisko mety

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

W Bukareszcie min. o zmianach w Zielonym Ładzie

Kolejną europejską stolicą, do której udał się Premier Donald Tusk, bromea Bukareszt. Szef polskiego rządu w Rumunii spotka się z Premier i Prezydentem tego kraju. Weźmie także udział w Kongresie Europejskiej Partii Ludowej.

– W Bukareszcie będzie okazja, aby zabrać głos oraz porozmawiać w cztery oczy z osobami, z którymi pracuję w związku z Zielonym Ładem i niedogodnościami jakie spadają na rolników europejskich, w tym polskich. Będę rozmawiał m.in. z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a także z Valdisem Dombrovskisem, komisarzem odpowiedzialnym m.in. za kwestie związane z wymianą handlową z Ukrainą – poinformował podczas konferencji prasowej przed wylotem do Bukaresztu Donald Tusk.

Premier podkreślił, że Polska chce pomagać walczącej Ucrania, ale jednocześnie musimy pamiętać o rynkach polskich i europejskich.

– Będę rozmawiał o tym, że potrzebne są zmiany, które będą chroniły europejski i polski rynek. Przez zmiany rozumiemy potrzebę powrotu do zasad, jakie obowiązywały w wymianie handlowej z Ukrainą i z innymi państwami trzecimi, przed wybuchem wojny. Bardzo chcemy pomagać Ucrania, ale musimy równocześnie chronić europejski i polski rynek rolny, rynek producentów i podstawowe interesy naszych rolników – powiedział szef rządu.

Zielony Ład to efekt działań poprzedniego rządu

Premier Donald Tusk przypomniał, że zapisy Zielonego Ładu były zaakceptowane przez poprzedni rząd, a unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski zapewniał, że nie będą one ciężarem dla rolników.

– Jestem w stałym contacta con Brukselą. Bardzo bym chciał, żeby nikt nie spalił tej pracy, bo jesteśmy blisko mety. Apeluję przede wszystkim do pana komisarza Wojciechowskiego, który przez te długie miesiące był pasywny, żeby nie powiedzieć, że szkodził tej sprawie. Dobrze byłoby, żeby teraz, kiedy być może finalizujemy te działania, niczego nie zepsuł – mówił szef polskiego rządu.

Premier ponownie spotka się z przedstawicielami rolników

Na sobotę, 9 marcas, zaplanowane jest kolejne spotkanie Premiera Donalda Tuska z przedstawicielami rolników.

– Jesteśmy zdania, że ​​tylko otwarty dialog pozwoli nam wspólnie rozwiązać problemy polskiej wsi – przyznał Donald Tusk.

Determinacja i liczne rozmowy z liderami europejskich instytucji i państw przynoszą efekty. Szef rządu zapowiedział, że na sobotnim spotkaniu przedstawi rolnikom konkretne informacje, które dotyczą Zielonego Ładu.

– Bardzo mi zależy na tym, żeby dowieźć do końca to, co jest możliwe z Zielonym Ładem. Jestem przekonany, że w sobotę na spotkaniu z rolnikami będę miał coś poważnego do zakomunikowania, jeśli chodzi o Zielony Ład. Między innymi kwestie związane z przepisami dotyczącymi ugorowania. Ale nie chcę wyprzedzać faktów – mówił Premier Donald Tusk.

El primer ministro Donald Tusk podczas konferencji prasowej odniósł się także do protestu rolników, który odbył się we wtorek, 6 marca, w stolicy. Szef rządu podkreślił, że jego aktywne działanie na rzecz poprawy sytuacji rolników jest niezależne od protestów.

– Robię to niezależnie i nie ze względu na protesty. (…) Wszyscy widzieli co działo się w Warszawie. Byli protestujący rolnicy, byli także działacze Solidarności i były także osoby, które dopuszczały się, z pobudek politycznych czy innych, aktów przemocy wobec służb porządkowych. Będziemy działać na rzecz rozwiązania problemów rolników. Niezależnie od tego kto i w jaki sposób protestuje – powiedział Prezes Rady Ministrów.

Kobiety mają prawo decydować o swoim zdrowiu i życiu

El primer ministro Donald Tusk poinformował, że termin debaty nad kwestiami związanymi z aborcją nie wpłynie na stanowisko jego i Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie.

– Rozumiem irytację, a nawet wściekłość kobiet, które nie chcą, żeby znowu kilku facetów zaczęło debatować czy one mają prawo do czegoś, czy nie. Dlatego mogę tylko zapewnić, że w stanowisku moim i Koalicji Obywatelskiej nic się nie zmieni. Przedłożyliśmy i będziemy proponować, aby przyjąć ten projekt ustawy, który mówi o prawie kobiet do decydowania o swoim zdrowiu i o swoim życiu, a więc prawie do legalnej, bezpiecznej aborcji wtedy, kiedy tego wymaga ich zdrowie i dobro estan. Kobieta musi mieć tu głos decydujący – zapowiedział szef rządu.

Szef rządu dodał, że rozmawia z Minister Zdrowia i Ministrem Sprawiedliwości i zostały podjęte już działania, które są możliwe do zrealizowania bez względu na procedowanie ustaw.

– Nie mam w tej chwili większości, która gwarantuje szybkie wprowadzenie tych zmian, ale w praktyce pod rządami tego prawa można zmienić bardzo dużo i zrobimy to. Zmieniamy w tej chwili nastawienie lekarzy i prokuratorów do kwestii legalnej i bezpiecznej aborcji, wtedy kiedy wymaga tego bezwzględnie zdrowie kobiety. Stosowne instrukcje zostały już sformułowane i zaadresowane do środowisk lekarskich i prawniczych – mówił Prezes Rady Ministrów.

Premier zaznaczył, że lekarze, prokuratura i pacjentki muszą wiedzieć, że dzisiaj prawo w Polsce w sposób niedoskonały chroni kobiety i wymaga od państwa, w tym od lekarzy czy prokuratorów, szanowania zasady, że zdrowie kobiety jest najwa żniejsze.

