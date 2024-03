Финансовые новости: Исследование Московской биржи: информацию о поле и возрасте работников раскрывают 93% эмитентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская биржа представила итоги исследования по раскрытию эмитентами информации о равенстве возможностей. Презентация результатов состоялась 6 марта 2024 года на организованном биржей круглом столе “Равенство возможностей – основа социального и экономического развития”.

Согласно итогам исследования, 93% публичных компаний сообщают о поле и возрасте своих работников в отчетах об устойчивом развитии. Гендерный состав сотрудников в зависимости от уровня должности приводят 80% эмитентов.

Почти половина (47%) публичных компаний раскрывает информацию об уровне зарплат работников в зависимости от пола. Чаще всего это делают компании из нефтегазового сектора, энергетики и металлургии, реже всего – из банковской сферы и ритейла.

Самая высокая доля женщин в общем составе работников и руководстве наблюдается в ритейле, а самая низкая – в металлургии и энергетике.

Равенство возможностей на круглом столе обсуждали представители биржи, банков, промышленных и сырьевых компаний. Участники дискутировали о карьерных возможностях, оценивали меры поддержки семей и инициативы российского бизнеса в этой области.

Елена Курицына, старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи:

“Приятно, что ставший уже традиционным круглый стол и наше исследование вызвали живой интерес у представителей российского бизнеса. Открытый диалог помогает выработать дальнейшие шаги к достижению равенства возможностей, которое создает преимущества для компаний и выступает драйвером экономического роста. 2024 год в России объявлен Годом семьи, что придает новое звучание равноправию между мужчинами и женщинами. Прежние принципы карьерного роста и разделения труда имеют тенденцию пересматриваться. Бизнес демонстрирует готовность к изменениям, а нередко и сам инициирует их, предлагая новые инструменты для развития карьеры, реализации гендерного равенства и поддержки семей. Лучшие практики российских компаний в этой области могут служить отправной точкой для популяризации целей устойчивого развития. Московская биржа проводит большую работу в сфере устойчивого развития и внедрения его принципов на финансовом рынке. В первую очередь мы сами следуем этим подходам, стремимся обеспечивать справедливые условия труда, содействовать защите окружающей среды, а также продвигать лучшие ESG-практики”.

Участники круглого стола завершили торговую сессию торжественным ударом в биржевой колокол в рамках глобальной инициативы Ring the Bell for Gender Equality. Московская биржа поддерживает эту инициативу седьмой год подряд, совместно с мировыми торговыми площадками привлекая внимание к задачам гендерного равенства и созданию равных возможностей для всех сотрудников. В 2024 году в инициативе Ring the Bell for Gender Equality приняли участие около 100 мировых бирж.

Глобальная инициатива Ring the Bell for Gender Equality собирает женщин – лидеров бизнеса, инвесторов и представителей государственных органов в различных странах. Организаторами являются Международная финансовая корпорация (IFC), Инициатива ООН “Биржи за устойчивое развитие” (The SSE initiative), Глобальный договор Организации Объединенных Наций (United Nations Global Compact, UNGC), Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, UN Women) и Всемирная федерация бирж (WFE).



