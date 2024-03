Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Уральском федеральном университете ежегодно проводится конкурс «Студент года». Победители премии в составе студенческой делегации недавно посетили Политех, чтобы познакомиться с вузом, получить новые знания и впечатления.

Гостей из Уральского университета встречали и сопровождали сотрудники отдела студенческих инициатив Управления молодёжной политики СПбПУ. Знакомство с Политехническим университетом началось с обзорной экскурсии, в Музее истории студенты узнали о его прошлом и настоящем, а потом прогулялись по кампусу.

Ребята побывали в Башне Политеха — пространстве возможностей и главной площадке для выполнения технических и социальных проектов, увидели мастерские и коворкинг.

На стратегической сессии с начальником Управления молодёжной политики Иваном Хламовым студенты УрФУ обсудили подходы к проведению крупных мероприятий, работу с сообществами и идеи совместных проектов в будущем. После обменялись памятными подарками с символикой университетов.

А представители Союза студентов УрФУ встретились со своими коллегами из ПРОФа. Ребята поделились опытом профсоюзной работы, вместе посетили Дворец профсоюзов Санкт-Петербурга.

Четыре дня, проведённых в Политехе, были наполнены множеством событий и яркими впечатлениями. Отправляясь домой, уральские студенты пригласили политехников в гости с ответным визитом.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI