Студентка ГУУ из Вьетнама встретилась с Владимиром Путиным

6 марта завершился Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи. Представители Государственного университета управления тоже, конечно же, принимали в нём активное участие. В их числе была и учащаяся магистратуры Института маркетинга, приехавшая на учёбу в Россию из Вьетнама, Нгуен Тхи Хаи Ань, которой на фестивале даже удалось встретиться с Президентом Владимиром Путиным. Конечно же, мы не могли упустить возможность поговорить с ней о её учёбе в России, участии в фестивале и впечатлениях от общения с нашим Президентом.

Ань, расскажите, почему вы решили поехать учиться именно в Россию?

— На учёбу в России меня вдохновило глубокое восхищение культурным наследием страны и системой образования, которое мне привили мои вьетнамские школьные учителя, получившие образование во времена Советского Союза. Они с теплом и гордостью делились историями о крепких связях с российскими профессорами и однокурсниками, а также о богатом культурном опыте, который они получили.

— Я живу в России уже более пяти лет. Сначала закончила бакалавриат по специальности «Управление персоналом» в Российском государственном социальном университете. Сейчас учусь в Государственном университете управления по специальности «Маркетинг высоких технологий».

Кроме России, вам довелось поучиться ещё и в Германии, в Вюрцбург–Швайнфуртском университете прикладных наук. Расскажите немного об этом опыте. Чем их подход к образованию отличается от российского? Какие плюсы и минусы вы бы выделили, если сравнивать эти две системы?

— Опираясь на свой личный опыт обучения в Германии, я могу привести следующие контрасты между немецкими и российскими методами образования. В Германии у студентов больше свободы в выборе курса обучения, факультативов и исследовательских интересов. Больше акцент на получение практического опыта и применение знаний через стажировки, развито сотрудничество с промышленными предприятиями. Академическая свобода способствует творчеству, критическому мышлению и самостоятельному обучению. Студентам предоставляется доступ к ведущим исследовательским центрам и возможностям междисциплинарного сотрудничества. В то же время процедура поступления чрезвычайно конкурентна. Программа преподавания английского языка, на которой мне довелось учиться, кажется более ограниченной по сравнению с другими странами. Кроме того, расходы на проживание в Германии очень высоки.

— В России упор на строгость академических и теоретических знаний создает прочную основу для будущей учёбы и исследований, уделяется особое внимание экзаменам. Есть множество престижных университетов с богатой историей, обладающих значительной репутацией в определённых сферах знаний, которые предоставляют доступ к высококачественному STEM-образованию по меньшей цене, чем во многих западных странах. Российские колледжи часто предлагают специализированные программы на ранних этапах обучения, позволяя студентам сосредоточиться на выбранной теме. К сожалению, есть заметный языковой барьер для учеников, плохо знающих русский язык.

Учитывая опыт обучения в разных странах ответ на следующий вопрос может показаться очевидным, но всё же скажите, что побудило вас подать заявку на участие во Всемирном фестивале молодёжи?

— Я всегда была увлечена глобальными проблемами и ролью молодёжи в формировании будущего мира. Когда я узнала о Всемирном фестивале молодёжи, я увидела в нём уникальную возможность пообщаться с единомышленниками из разных стран и внести свой вклад в содержательные дискуссии на такие темы, как ответственность, единство и возможности для всех. Как студент из Вьетнама, обучающийся в России, я считаю, что мой взгляд на многонациональное единство и культурный обмен может быть очень полезен. Кроме того, мне очень близки темы фестиваля, связанные с сохранением семейных ценностей, национальных традиций и благополучия молодого поколения. Это универсальные проблемы, не знающие границ.

Как вы планируете использовать свой опыт участия в фестивале? Может быть, он вдохновил на какие-то проекты?

— Участие в фестивале – это не только личное приключение, это накладывает некоторые обязательства перед моим национальным сообществом. По возвращении я планирую организовать информационные кампании, семинары и дискуссии по темам фестиваля. Например, я намерена сотрудничать с молодёжными организациями, чтобы способствовать культурному обмену и развивать диалог о глобальных проблемах. Кроме того, мне хотелось бы участвовать в совместных проектах с международными партнёрами для решения проблем экологической устойчивости и защиты прав человека.

Как вы думаете, насколько ваше образование и опыт работы в России подготовили вас к участию в международных коммуникациях?

— Моё академическое путешествие в Россию не только расширило моё понимание глобальных проблем, но и дало мне бесценные навыки межкультурной коммуникации, критического мышления и лидерства. Будучи студенткой магистратуры, я имела возможность общаться с коллегами и профессорами из разных стран, что повысило мою способность ориентироваться в сложной мультикультурной среде. Кроме того, участие во внеучебных мероприятиях, таких как студенческие ассоциации и волонтёрские инициативы, отточило мои организационные навыки и укрепило социальную ответственность. Я считаю, что этот опыт хорошо подготовил меня к активному участию в самых разных международных мероприятиях.

Расскажите о своих личных впечатлениях от встречи с Президентом России. Каким человеком он вам показался? Какие ощущения вы испытывали?

— Встреча с Президентом России Владимиром Путиным – это большая честь для меня, и я особенно рада, что Министерство образования выбрало меня в качестве представителя ГУУ, представляющего иностранных студентов. Прежде чем встретиться с Президентом, нам пришлось пройти строгий карантин, процедуру эпидемиологического тестирования, онлайн-встречу и проверку документов. Меня впечатлило, как организаторы работали на каждом этапе, ведь они были точны, профессиональны и придерживались международных стандартов.

— Сначала меня охватило волнение и предвкушение, ведь мне предстояла встреча с одним из самых выдающихся мировых лидеров. Когда я встретилась с Владимиром Путиным, я была поражена его поведением и присутствием. Он излучает уверенность и силу, но в то же время в его общении чувствуется теплота и остроумие. Я была поражена его обширными знаниями по самым разным вопросам. Несмотря на культурные и языковые различия, мы, иностранные студенты, чувствовали связь, когда он находил время, чтобы выслушать наши мнения и вступить в диалог. В целом, я осталась под большим впечатлением. Он дал мне представление об умении руководить и дипломатии на высоком уровне, чему я хочу научиться в качестве профессионального управленца. Это был опыт, который я буду ценить и вспоминать с благодарностью.

Кроме основной программы обучения, чем ещё вы занимаете ваше время?

— Помимо академических занятий, я вместе с другими учащимися из Вьетнама создала фан-страницу и группу в соцсети с 750 участниками под названием «Учим русский язык». Наша цель — рассказывать вьетнамской молодёжи о языке, культуре и о том, как поступить в учебные заведения в России.

Каковы ваши дальнейшие жизненные планы?

— В прошлом году мне посчастливилось получить постоянный вид на жительство благодаря закону о пребывании иностранных студентов с красными дипломами. Я хотела бы продолжить обучение в аспирантуре и набираться опыта, чтобы иметь возможность преподавать в российских вузах.

