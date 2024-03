Студентам рассказали, как заработать миллион в проекте «Твой ход»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Полина Булатова

В СПбГАСУ состоялась встреча студентов нашего вуза с менеджером отдела регионального взаимодействия Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» Полиной Булатовой. Она рассказала об условиях и широких возможностях, в том числе финансовых, предоставляемых данным проектом обучающимся вузов, а студенты поделились с ней своими идеями, которые планируют воплотить с его помощью.

«Твой ход» – главный студенческий проект страны, он реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжью) при поддержке Минобрнауки России и входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Его цель – создать условия для генерации, развития и продвижения проектов и инициатив активной молодёжи.

В текущем году стартовал четвёртый сезон проекта.

«Для первокурсников, получающих образование впервые, действует трек “Первопроходец”. Он позволит заявить о себе, погрузиться в студенческое сообщество, узнать его возможности, а также познакомиться с экосистемой молодёжной политики страны. По результатам проведения трека определятся 400 победителей, которые получат ценные призы и подарки от проекта “Твой ход” и партнёров, в числе которых – крупнейшие российские компании: РЖД, “Росатом”, “Сбер”», – рассказала Полина Булатова.

Она также обратила внимание студентов на конкурсный трек «Делаю», направленный на выявление лидерской позиции среди обучающихся любого курса, чьи проекты вовлекают других в изменения в стране. По итогам конкурса будет выбрано 200 лучших проектов, их лидеры получат премию в 1 млн руб. Премия – это не целевые средства, поэтому их можно использовать по своему усмотрению.

Кроме того, речь зашла о возможности стать амбассадорами (послами) проекта, основная миссия которых – рассказать о проекте «Твой ход» как можно большему числу студентов. Подобный опыт позволяет развить навыки публичных выступлений, стать заметным в своём регионе, усовершенствовать лидерские качества.

Будет полезен студентам и Экспертный центр «Твой ход». С его помощью можно принять участие в проведении различных опросов и исследований (в том числе инициировав их самостоятельно), чтобы использовать их результаты в курсовых или выпускных квалификационных работах. Кроме того, здесь можно поделиться идеями по улучшению среды своего вуза и учебных заведений в целом.

Тем, кому нравится участвовать в дискуссиях, будет интересен проект «Дебаттл», цель которого – организация дебатов на различные темы между студенческими командами. Для участия в нём нужно зарегистрироваться на платформе «Твой ход». С апреля по июнь текущего года состоятся региональные этапы, в июне-августе – полуфинал в рамках Летней форумной кампании, а в декабре – финал всероссийского уровня.

«Не менее востребованная программа – организация оплачиваемых стажировок в крупных компаниях. В рамках такой стажировки студенту поручают собственный проект, который он выполняет под руководством наставника. При этом график работы можно выстраивать самостоятельно, что удобно для обучающихся. Это возможность проявить себя и получить хороший шанс на трудоустройство», – рассказала Полина Булатова.

Представители студенческого совета СПбГАСУ поделились своими инициативами, которые хотят реализовать с помощью проекта «Твой ход». Среди них – организация студенческого историко-культурного бала в Петербурге; создание приюта для животных; разработка сайта для тех, кто занимается декоративно-прикладным творчеством, где они смогут предлагать свои работы; создание студенческого архитектурного объединения.

«На встрече студенты узнали много нового о возможностях всероссийского проекта “Твой ход” и намерены стать его активными участниками. Теперь планируем организовать в нашем вузе встречу с послами проекта, а также побывать на его презентации в другом университете, чтобы расширить взаимодействие между студентами разных вузов», – рассказала начальник управления молодёжной политики СПбГАСУ Ирина Нурыева.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI