Страны БРИКС договорились уделять особое внимание защите прав потребителей в электронной торговле

? рамках председательства России в межгосударственном объединении БРИКС в онлайн-формате состоялось первое заседание Контактной группы БРИКС по торгово-экономическим вопросам. Встреча прошла в расширенном составе, с участием новых стран-участниц, присоединившихся к многостороннему формату с 1 января 2024 года.

Участники единогласно отметили положительную динамику развития торговли стран БРИКС, активный рост торгово-экономического сотрудничества, реализацию и запуск новых инфраструктурных проектов, расширение инвестиционного взаимодействия.

«Доля БРИКС в мировом ВВП уже превышает одну четверть, – подчеркнул директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России Никита Кондратьев. – Суммарный экспорт «пятерки» составляет более 20% от мирового. По итогам 2023 года внешнеторговый оборот России с партнерами по БРИКС увеличился на 27,8% и достиг рекордных 294,2 млрд долларов».

Представители российской делегации предложили партнёрам по БРИКС ряд инициатив, направленных на поддержание устойчивого экономического роста. В рамках блока по торговле – презентовали направления работы в 2024 году в сфере противодействия односторонним торговым ограничениям и поддержке многосторонней торговой системы, укреплению глобальных цепочек добавленной стоимости, противодействия «зеленому» протекционизму, упрощению торговли сельхозпродукцией.

В ходе профильной сессии российская делегация обратила внимание участников заседания на необходимость повышения эффективности работы объединения, проведения ревизии возможных точек соприкосновения и «красных линий» в позициях членов БРИКС по вопросам актуальной торгово-экономической повестки.

Особый интерес со стороны партнеров вызвала российская инициатива по развитию малых и средних предприятий. Участники заседания подтвердили необходимость устранения барьеров для развития сектора МСП в странах объединения, использования цифровых механизмов, интеграции компаний в цепочки поставок на пространстве БРИКС, а также проявили готовность обмениваться лучшими практиками и инструментами для совершенствования форм поддержки предпринимательства.

Актуальным направлением взаимодействия в рамках БРИКС была признана тема защиты прав потребителей в электронной торговле. «Среди задач, поставленных Минэкономразвития на текущий год, – изучение опыта стран по внедрению цифровых технологий в систему защиты прав потребителей, включая механизм онлайн-урегулирования споров B2C, и формирование на этой основе сводных рекомендаций по повышению доверия к электронной торговле», – отметил Никита Кондратьев.

По итогам встречи стороны договорились наладить работу по новым направлениям сотрудничества, таким как использование искусственного интеллекта в сфере торговли и инвестиций, обсудили взаимодействие по линии свободных экономических зон, а также подтвердили готовность конструктивно взаимодействовать при реализации инициатив российского председательства и совместно преодолевать текущие вызовы.

В заседании приняли участие представители Центра экспертизы ВТО, Роспотребнадзора, АНО «Цифровая экономика», Центра регулирования ИИ ПАО «Сбербанк», Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в России, Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

