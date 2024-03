РФ и Азербайджан договорились усилить взаимодействие между туроператорами двух стран для увеличения доступности поездок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Россия и Азербайджан договорились наладить более тесный контакт между туроператорами двух стран по совместной разработке и организации туров, а также по увеличению доступности туристических поездок. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил по итогам двусторонних переговоров с председателем Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуадом Нагиевым. Встреча состоялась в рамках рабочего визита российского министра в Баку.

«Азербайджан – популярное туристическое направление среди россиян. По итогам 2023 года республика заняла первое место в структуре въездного турпотока, опередив Турцию», – сказал Максим Решетников. Однако, по его словам, показатели по туристическим поездкам двух стран пока не вернулись к допандемийным показателям.

Росту взаимного турпотока между Россией и Азербайджаном, по признанию сторон, будет способствовать недавно подписанная «дорожная карта» по развитию туризма на ближайшие три года. В ближайшей перспективе документ позволит решить задачи по разработке трансграничных маршрутов, совместных инвестпроектов и туристических брендов. Он станет стимулом к формированию российско-азербайджанских образовательных программ в сфере туризма и освоению национальных цифровых площадок для продвижения туруслуг.

«В данный момент на рассмотрении Государственной Думы находится законопроект, приравнивающий туроператоров, организующих поездки по СНГ, к тем, кто организует поездки по территории страны. Это позволит им рассчитывать на дополнительные привилегии. Рассчитываем, что закон будет принят уже в этом году, – отметил Максим Решетников. –Считаем, что это стимулирует их активнее работать с дружественными странами, плотнее взаимодействовать с иностранными партнерами и помогать им в организации туров».

В свою очередь Фуад Нагиев на примере туристического центра «Шахдаг» рассказал об интересе российских туристов к зимним и горнолыжным центрам в Азербайджане и отметил возможности сотрудничества в рамках Евразийского Альянса горных курортов, в который также входят «Шахдаг» и российский зимний центр «Роза Хутор».

Участники встречи обсудили вопрос открытия сухопутной границы между Россией и Азербайджаном, которая закрылась в апреле 2020 года из-за ковидных ограничений, а также возможность восстановления работы автомобильных пунктов пропуска на границе. До введения ограничений половина всех поездок россиян в Азербайджан приходилась на автомобильные поездки.

Российская сторона представила азербайджанским коллегам проект «Карта туриста», который позволит жителям Азербайджана перед поездкой в Россию открыть карту в банке-партнере, зачислить на неё средства и удаленно оплатить необходимые услуги по трансферу и гостинице, а уже по приезду в Россию получить «пластик» или продолжить использование виртуальной карты в ходе поездки.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI