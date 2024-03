Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Милые дамы! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём!

Символично, что праздник приходит к нам в начале весны. Именно в это время пробуждается природа, всё вокруг оживает и наполняется солнечным светом. Вы несёте в наш мир надежду, любовь, доброту и вдохновение.

Вы – компетентны, добросовестны, ответственны, мудры, очаровательны и созидательны!

В прекрасный день 8 Марта желаю вам самореализации во всех сферах жизни, радости творчества, интересных идей и проектов. Будьте любимы и счастливы!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI