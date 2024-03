Ректор Андрей Рудской поздравил женщин – докторов наук с 8 марта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Накануне прекрасного весеннего праздника 8 марта ректор СПбПУ Андрей Рудской от всего университета поздравил женщин — профессоров и докторов наук с Международным женским днём. Встреча прошла в кафе «Зимний сад» научно-исследовательского комплекса «Технополис Политех».

Практически с самого основания Политеха наравне с мужчинами в вузе получали образование и барышни. И на протяжении всех 125 лет женщины нашего университета преподавали, руководили лабораториями и совершали открытия. В их числе — первая русская женщина-профессор химии Екатерина Фёдоровна Ковалевская-Зазерская , учёная в области физической электроники Лидия Николаевна Галь, советский физик Дора Ильинична Лейпунская и многие другие. Сейчас их дело продолжают другие замечательные женщины, которые развивают науку и образование в Политехе, трудясь на благо страны.

6 марта в Зимнем саду было по-весеннему солнечно, но не только от хорошей погоды. Кафе осветилось лучезарными улыбками женщин, которые собрались здесь, чтобы принять поздравления от мужчин Политеха. Неповторимую праздничную атмосферу создавала живая музыка в исполнении струнного квартета.

Мы признательны за всё, что вы делаете для Политеха, и выражаем безграничное восхищение вашей силой. Вы — элита нашего университета. Заботитесь о нас, бережёте, без вас мы — никто и ничто. Вы сумели организовать свою жизнь так, чтобы быть матерями, жёнами, хранить семьи и при этом быть лидерами в профессии. Каждая из вас неповторима и уникальна. Поздравляю вас, благословенные, Богом хранимые , — сказал Андрей Рудской.

В ответ участницы встречи сердечно поблагодарили Андрея Ивановича и, в свою очередь, поздравили с днём рождения, которое прошло 19 февраля, в день 125-летия Политеха. Кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Виолетта Волкова подарила Андрею Рудскому свои книги.

К поздравлениям с Международным женским днём присоединились руководитель административного аппарата ректора Владимир Глухов, проректор по экономике и финансам Александр Речинский, проректор по организационно-хозяйственной работе Станислав Владимиров, проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов, учёный секретарь университета Дмитрий Карпов и директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов. Они тепло благодарили представительниц прекрасной половины вуза за их терпение, душевную силу и удивительную энергию.

Общение, наполненное лёгкостью и радостью, продолжилось в неформальной обстановке. Политехники увлечённо обсуждали прошедший юбилей вуза, делились и мнениями насчёт актуальных вопросов в сфере образования, науки, проектной деятельности. В общем, тем для разговоров было много.

На память о такой радостной встрече женщинам-учёным Политеха вручили цветы и подарки. А после этого в Белом зале СПбПУ прошёл праздничный концерт звёзд петербургской оперетты «Без женщин жить нельзя?».

Фотоархив

