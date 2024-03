Региональный инвестиционный стандарт дополнят новыми элементами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель министра экономического развития Мурат Керефов провел совещание с регионами по реализации инвестиционного стандарта. По поручению Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова в этом году будет проведена работа по расширению инструментария стандарта и его институализации через закрепление элементов в законодательстве.

«В прошлом году по объему инвестиций в основной капитал мы превысили прогнозные значения, в том числе благодаря внедрению регионального инвестиционного стандарта. Предлагаем развить инициативу и к концу года внедрить шестой элемент стандарта — систему по сбору обратной связи от бизнеса. Также будем тиражировать и другой пилотный проект «Сквозной инвестиционный поток», который помогает регионам при помощи бережливых технологий сокращать клиентский путь инвестора. Кроме того, предлагаем сформировать инвестиционные предложения по конкретным проектам, которые необходимо реализовать в субъектах РФ. В совокупности эти меры обеспечат инвестиционную проактивность и придадут работе по привлечению бизнеса сквозной характер», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Александр Молодцов напомнил, что национальный рейтинг инвестиционной привлекательности АСИ сегодня состоит на 45% из регинвестстандарта. Подтверждение внедрения стандарта будет синхронизировано с составлением рейтинга и пройдет с марта по май. Результаты подтверждения будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме. Также Александр Молодцов призвал регионы активнее заполнять инвестиционную карту России, которая была представлена на международной выставке-форуме «Россия».

На совещании обсудили сопровождение инвестиционных проектов муниципальными образованиями и планы работы на 2024 год. Ранее Минэкономразвития разработало соответствующие рекомендации. Для повышения компетенций сотрудников на местах Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития совместно с департаментом производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений сформировала «коробочное» решение для составления инвестпрофилей муниципалитетов, сообщил заместитель председателя Правления НААИР Рафаэль Хусяиншин.

Кроме того, Высшая школа государственного управления при участии Минэкономразвития продолжит работу по обучению регионов по программе «Управленческое мастерство: развитие региональных команд».

«В этом году акцент будет сделан на оптимизации «клиентского пути» инвестора, развитии непрерывного механизма обратной связи с бизнесом в регионах, анализе и приоритизации направлений инвестиционного развития. В ходе реализации программы будут затрагиваться вопросы создания возможностей для кооперации и регионального развития в области инвестиционной деятельности. Программа будет реализована с апреля по октябрь и ориентирована на более чем 800 представителей региональной и муниципальной службы, а также ресурсоснабжающих организаций и деловых объединений из всех 89 субъектов РФ», — сообщил заместитель директора ВШГУ Президентской академии Олег Кондратенко.

