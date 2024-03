Реализация «дорожной карты» по развитию туризма позволит увеличить взаимный турпоток РФ и Азербайджана на 40%

Source: MIL-OSI Russian Language News

На встрече премьер-министров России и Азербайджана в Баку состоялось подписание дорожной карты по развитию туризма на 2024-2026 годы. Подписи под документами поставили замминистра экономического развития России Владимир Ильичев и председатель государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев.

На ближайшие три года «дорожная карта» станет ключевым документом, по которому двум странам предстоит работать в области туризма – решать задачи по разработке совместных маршрутов и туристических проектов.

«Дорожная карта позволит России и Азербайджану не только разработать совместные туристические программы, но и увеличить взаимный турпоток на 40%, а к 2027 году – выйти на 1 млн. поездок в год, – отметил Владимир Ильичев. – Нашим странам важно наращивать текущие показатели, стремиться к созданию общего туристического пространства. Тем более, что для развития туризма у России и Азербайджана есть всё необходимое – самобытная культура, уникальная природа и гостеприимные люди».

Напомним, на сегодняшний день для российских граждан Азербайджан является одним из наиболее популярных туристических направлений среди стран ближнего зарубежья. Между Россией и Азербайджаном еженедельно совершается более 80 авиарейсов. Прямые перелеты в республику осуществляются сразу из 11 регионов России.

В 2023 году количество взаимных турпоездок возросло в 1,5 раза. Азербайджан посетили 475,6 тысяч российских граждан, Россию – 258,6 тысяч граждан Азербайджана.

