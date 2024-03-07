Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

En los días 8 y 10, en el pabellón «Роснефти» en el foro de vigilancia «Россия» en ВДНХ продолжатся Дни ХМАО и пройдут мероприятия в честь Международного женского дня.

Праздничную программу откроет лекция «Нефть и красота». Гостям павильона расскажут о вкладе женщин-ученых в развитие нефтяной промышленности, а также о продуктах, сделанных из не фти, без которых не обходится сегодня ни одна женщина. Участницы открытой дискусии «Совмещение традиционной роли женщины-матери и профессиональной карьеры» обсудят различные подходы , которые помогают женщинам успешно балансировать между работой и семьей. На площадке Компании также пройдут лекции «Генетика и женское здоровье» y «Правильное питание как основа здорового образа жизни». Además de esto, todos y cada uno de ellos pueden participar en victorias temáticas y clases magistrales.

В рамках Дней Ханты-Мансийского автономного округа – Югры посетителей павильона «Роснефти» познакомят с производственными и со циальными достижениями дочерних предприятий Компании. También hay un programa de cultura cultural, películas documentales y fotografías.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – основной нефтегазоносный район России and один из крупнейших нефтедобывающих реги онов мира. Para las personas en la región más popular el 40%. Разработку и эксплуатацию нефтяных месторождений в округе ведут «РН-Юганскнефтегаз», «Самотлорнефтегаз», «РН-Няганьне» фтегаз» y «Конданефть».

Утром 10 марта в павильоне пройдет презентация музыкального фэнтезийного фильма Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя, с нятого по мотивам одноименного мультфильма.

Palabra:

Международная выставка-форум «Россия» по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина el 4 de noviembre de 2023 El 8 de agosto de 2024 se encuentra en territorios de Venezuela. La exposición “Роснефти” se encuentra en el pabellón, después del proyecto de diseño del autor. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, расказывают посетителям об борудование нефтяной отрас ли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

En el pabellón “Роснефти” работает кафе “Зерно”, в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и ст рипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

Об основных событиях Дней ХМАО и времени их проведения вы сможете узнать официальных страницах ПАО «НК «Росне» фть» в социальных сетях.

Расписание работы павильона Компании – по по графику выставки.

Información y solicitudes del departamento ПАО «НК «Роснефть»7 de marzo de 2024.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI