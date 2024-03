При поддержке «Роснефти» в 2023 году в Башкирии открылось почти 40 социальных объектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке АНК «Башнефть» (входит в состав «Роснефти») в Республике Башкирия в 2023 году было открыто 37 объектов социальной инфраструктуры. Средства на реализацию проектов выделены в рамках Соглашения о сотрудничестве между Башкортостаном и НК «Роснефть».

Одним из ключевых объектов, открытых в 2023 году, стал ледовый дворец в городе Октябрьском. Общая площадь спортивного сооружения составляет 6500 м2. Трибуны с мягкими креслами рассчитаны на 800 зрителей. Комплекс обеспечен всем необходимым спортивным оборудованием – от тренажеров для тренировок хоккеистов и фигуристов, до специальной машины для выравнивания льда. Оснащение дворца позволяет круглогодично проводить соревнования регионального и федерального уровня по зимним видам спорта.

В селе Раевский Альшеевского района построена и полностью оснащена оборудованием средняя школа на 375 мест. Трехэтажное здание площадью более 5700 м2 вмещает 25 учебных классов, мастерские, актовый и спортивный залы, медицинский блок, столовую.

В детском оздоровительном лагере «Орленок» Илишевского района открыт новый учебный корпус. В здании площадью 500 м2 расположились классы для занятий, кабинеты учителей и библиотека.

Всего за последние пять лет в рамках Соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Башкортостаном построено и восстановлено более 200 объектов социальной инфраструктуры в 49 городах и районах республики. Компания оказала помощь в строительстве и реконструкции медицинских, образовательных, спортивных учреждений, систем водоснабжения и водоотведения, благоустройстве парков, скверов, дорог, что значительно улучшило уровень социальной обеспеченности в регионе.

Например, была сооружена Тимашевская транспортная развязка на одной из магистралей Уфы, соединяющей северную и южную части столицы республики. Общая протяженность путепровода превышает 1 километр, оборудованы тротуары для пешеходов, освещение и шумозащитные экраны, ливневая канализация и локальные очистные сооружения.

В городах Туймазы и Кумертау открыты современные ледовые дворцы. Помимо хоккейной площадки, здания включают в себя тренажерные залы и помещения для занятий легкой атлетикой, раздевалки, душевые, буфеты и медицинские пункты. Развитая инфраструктура и качественное оснащение позволяют проводить во дворцах круглогодичные соревнования различного уровня, а доступность и качество площадок пользуются популярностью у горожан и спортсменов из соседних районов, приезжающих заниматься на сборах.

В городе Янауле «Башнефть» помогла реконструировать Дворец молодежи площадью почти 2000 м2. В его стенах дополнительно сооружён современный кинотеатр на 160 зрительских мест.

В городе Нефтекамске после реконструкции открылась полилингвальная школа-интернат площадью 2500 м2 на 300 мест. Произведена замена всех устаревших конструкций и коммуникаций, современное оборудование позволило школе реализовывать современные образовательные программы, в том числе углубленное изучение пяти языков.

Также башкирские нефтяники помогли построить в селе Верхнеяркеево Илишевского района новый медицинский комплекс на 500 посещений в день, оснащенный передовым оборудованием, площадью почти 5 тыс. м2.

Справка: «Роснефть» принимает активное участие в социально-экономическом развитии территорий своей производственной деятельности. Соглашение о сотрудничестве между Башкортостаном и НК «Роснефть», направленное на развитие промышленных, финансовых и социальных программ в регионе, действует с 2017 года. В 2022 году оно было пролонгировано в рамках XXV Петербургского международного экономического форума. АНК «Башнефть» – одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа. Ключевые активы компании, включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплексы, расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча нефти и газа осуществляются также на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области, Пермского края и Республики Татарстан.

