Политех на Всемирном фестивале молодёжи

В Сириусе завершился Всемирный фестиваль молодёжи-2024. В масштабном мероприятии участвовали более 20 тысяч человек из 190 стран. Гости ВФМ посещали лекции ведущих российских и зарубежных спикеров, участвовали в мастер-классах, круглых столах, культурных и спортивных мероприятиях. И, конечно, заводили друзей по всему миру. Политех участвовал в фестивале в качестве партнёра. Представители университета проводили мероприятия деловой программы, знакомили молодых людей из разных стран с передовыми инженерными разработками и образовательным потенциалом вуза в зале СПбПУ.

В завершающий день фестиваля в зале СПбПУ прошёл открытый диалог «Женщины-лидеры: путь к успеху». В нём участвовали заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, министр молодёжи Нигерии Джамила Ибрагим, научный сотрудник Организации атомной энергетики Ирана Махди Изадпана, эксперт в управлении персоналом высокотехнологичных компаний, советник «Уралхим» Александра Глазкова, директор Российско-австрийского форума общественности «Сочинский диалог», советник руководителя фонда «Талант и успех» по международной деятельности Мария Матвеева, проректор по учебной работе Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета Министерства здравоохранения РФ Юлия Ильинова, советник ректора Тюменского государственного университета Таисия Погодаева. Встречу модерировала профессор Петербургского Политеха, директор НОЦ ИТ и бизнес-анализа «Газпром нефть» Ирина Рудская.

Участницы дискуссии говорили об уникальной роли женщины-лидера в современном мире. Сейчас в сферах государственного, муниципального, научного, корпоративного, бизнес-управления растёт количество женщин-руководителей. В условиях постоянных динамично изменяющихся условий гуманитарной, экономической, политической ситуации в мире именно женщинам приходится прилагать все усилия для создания благоприятной, стимулирующей среды внутри компаний и организаций, отвечать за творческую атмосферу и развивать партнёрские отношения. При этом женщине важно не забывать и про свою семью и детей. Спикеры открытого диалога сошлись во мнении, что реализация в семейной жизни придаёт женщине сил и становится фундаментом для строительства успешной карьеры.

Как отметила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова, в России женщина может свободно самореализоваться в любой интересующей её сфере: женщины занимают ключевые позиции в Совете Федерации, Государственной Думе, Правительстве, руководят масштабными бизнес-проектами. Все они — яркие лидеры, которые своими примером показывают, что всё возможно.

Важно, что они открыты и готовы вести за собой других. Благодаря этому и возник масштабный проект “Женщины: Школа наставничества”, который вот уже третий год реализует Минобрнауки. Проект предполагает помощь студенткам, которым, возможно, чуть не хватает уверенности в своих силах на профессиональном пути. В проекте участвуют уже сотни девушек по всей стране. Появляются новые направления и треки — “Креативные индустрии”, “Бизнес-трек”, “Образование и инновации”, “Моя наставница”. Подключаются партнёры из реального сектора экономики , — отметила Ольга Петрова.

Участницы дискуссии поделились личными примерами поиска баланса в работе и личной жизни. Так, министр молодёжи Нигерии Джамила Ибрагим считает, что профессиональный рост возможен только при условии успешной личной жизни, а также хорошего физического и психического здоровья. Это становится фундаментом, благодаря которому женщина строит карьеру на пользу общества. Эксперт в управлении персоналом высокотехнологичных компаний, советник «Уралхим» Александра Глазкова поделилась личным примером совмещения карьеры в крупной компании с материнством: спикер брала новорожденную дочь во все командировки. А первый шаг ребенок сделал в поезде по пути на рабочую встречи мамы. Советник ректора Тюменского государственного университета Таисия Погодаева рассказала о том, как более 10 лет назад вместе с командой запустила в университете траекторию индивидуального обучения студентов вопреки скепсису многих коллег. Открытый диалог получился настолько оживлённым, что организаторам пришлось несколько раз напоминать о завершении мероприятия. Слушатели активно включились в дискуссию и задавали спикерам вопросы. Неформальное общение продолжилось и после окончания сессии.

Благодаря уму, красоте, невероятной энергетике наших спикеров открытый диалог вызвал неподдельный интерес у зрителей. Со сцены я видела горящие глаза слушательниц, это невероятно. Уверена в силе и солидарности женского сообщества, участницы которого всегда поддерживают друг друга, всегда могут найти компромисс и с честью решить любую трудную задачу. Гости открытого диалога на своём примере показывают, как женщина может успешно реализоваться на самом высоком уровне. Убеждена, что это важная мотивация для молодых участниц Всемирного фестиваля молодёжи , — отметила Ирина Рудская.

Все дни на фестивале работала экспозиция СПбПУ, знакомящая зрителей с передовыми разработками учёных вуза. В зале Политеха демонстрировали стенд с VR-очками, рассказывающий про новое направление деятельности Центра открытого образования Политеха — тренажёры в виртуальной реальности.

Одним из важнейших для университета событий стала стратегическая сессия «Российско-африканский сетевой университет: международное сотрудничество». РАФУ — единая платформа для развития академического взаимодействия российских и африканских университетов, созданная по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ. Сейчас в консорциум входят 62 российских университета и 31 — африканский. Направления деятельности РАФУ включают реализацию совместных сетевых образовательных программ, подготовку кадров, развитие академической мобильности студентов и преподавателей, совместную научную и проектную деятельность. Всё это способствует межкультурному диалогу студентов разных стран, а также сохранению, развитию и взаимообогащению культур, языков, исторических и национальных традиций. С 2023 года Политех является координатором консорциума . На стратегической сессии участники подвели итоги работы консорциума и наметили планы развития академических и научных связей с университетами Африки.

Один из главных фокусов развития университета — это партнёрство со странами Африки и развитие консорциума “Российско-Африканский сетевой университет”, которое обсудили в формате стратегической сессии на фестивале. Политехнический университет является координатором РАФУ с лета 2023 года и сегодня в состав сети входит уже более 30 африканских и 60 российских университетов. Открыты центры русского языка и довузовской подготовки в Мали. Политех провёл дни русского языка и культуры в Сенегале и Кот д’Ивуаре. РАФУ реализует совместные проекты в Зимбабве, Гвинее и Джибути. Участие во Всемирном фестивале придало импульс развитию консорциума, вновь сконцентрировав внимание заинтересованных сторон на актуальных вопросах. Этой весной планируется организационная встреча по вопросу открытия Информационного центра РАФУ и СПбПУ в Марокко. Политехнический университет вместе с другими вузами-участниками продвигает научно-технические проекты и решения для стран Африки, способствуя их экономическому росту и социальному развитию , — отметил проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

4 марта 2024 года заместитель председателя Правительства РФ — министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил интерактивное пространство International Technology Hub, организованное Минпромторгом России. Среди ключевых представленных проектов страны — разработки Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг».

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков представил вице-премьеру опытный экземпляр антидебризного фильтра для тепловыделяющих сборок атомных реакторов, макеты аэродинамически совершенных саней для трёхкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова и двухместной композитной гондолы для нового мирового рекорда российского путешественника Фёдора Конюхова, модель турбовинтового газотурбинного двигателя CML-180/240 для легкомоторных самолётов и беспилотных летательных аппаратов, а также макет БПЛА «Снегирь-1», спроектированного и изготовленного по гибридной схеме — «мультироторная схема» на взлёте-посадке и самолётная схема «летающее крыло» на крейсерском режиме.

Важно отметить, что все представленные экспонаты спроектированы на основе Цифровой платформы разработки и применения цифровых двойников CML-Bench, возможности которой были продемонстрированы Денису Валентиновичу Мантурову в июле 2022 года на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ , — прокомментировал Алексей Боровков.

Самые значимые разработки в интересах индустриальных партнёров и прорывные проекты мирового уровня, созданные на базе технологии цифровых двойников, команда Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» также представила на мастер-классе «Цифровые двойники: прыжок в пространство возможностей». Алексей Боровков, начальник отдела энергетического машиностроения ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Николай Ефимов-Сойни и начальник отдела перспективных разработок в двигателестроении ПИШ СПбПУ Александр Себелев рассказали участникам мероприятия, в каких отраслях промышленности сегодня применяются цифровые двойники, проиллюстрировали необходимые шаги для обеспечения импортозамещения, технологического суверенитета и национальной безопасности, а также продемонстрировали работы, выполненные для предприятий двигателестроительной и атомной отраслей.

Всемирный фестиваль молодёжи — это не просто пространство для обмена опытом и знаниями, но и возможность привлечения молодых талантов со всего мира. Участие Политеха в таком масштабном событии позволяет нам расширить границы нашего образовательного сообщества и создать международную среду для обмена знаниями и опытом. Мы поощряем творчество и поиск новых решений, поддерживаем исследования и разработки наших студентов и преподавателей, предоставляем ресурсы и инфраструктуру для инновационных проектов. Перед Политехническим университетом и РАФУ стоит колоссальная череда задач. Как председатель Санкт-Петербургского отделения РАН и председатель президиума консорциума РАФУ я заинтересован в том, чтобы в сетевой университет были вовлечены и институты РАН. Это позволит создать контакт и между вузами, и между национальными академиями наук по фундаментальным направлениям. В своей работе нам важно опираться на понимание потребностей стран Африки и, при подготовке высококлассных и прогрессивных специалистов, “мыслить будущим”. Через сотрудничество и обмен знаниями мы сможем создать мир, в котором каждый молодой человек будет иметь возможность реализовать свой потенциал и внести свой вклад в развитие общества , — подвёл итог работы Политеха на Всемирном фестивали молодёжи Андрей Рудской.

