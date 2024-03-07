Поздравляем с Международным женским днем!

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –
Дорогие, прекрасные женщины!
От имени всех мужчин Новосибирского государственного университета и от себя лично поздравляю с Международным женским днём! Мы не перестаём восхищаться вашей многогранностью, вашими амбициями, стремлениями и мечтами, внутренней силой, которая помогает вам двигаться на пути к вашим целям и достигать их.
Ежедневно вы совершаете выбор — в пользу ли построения головокружительной карьеры, свершения научных открытий, которые кажутся многим невозможными, или путешествий по всему миру. Мы всем сердцем поддерживаем вас, зная, что вы творите историю: свою, своей семьи, своего города и страны.
Значимость и роль женщин в нашей жизни трудно переоценить. Ведь именно вы, женщины, дарите нам жизнь, тепло и доброту. А мы, мужчины, всегда будем рядом, готовые идти с вами плечом к плечу.
Будьте счастливы! Весеннего настроения, радости, улыбок и любви!
С уважением,
ректор НГУ
Михаил Федорук
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