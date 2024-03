Подведены итоги первого этапа Олимпиады ЕСУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

6 марта 2024 года на площадке Государственного университета управления состоялось очередное заседание рабочей группы Евразийского сетевого университета в смешанном формате.

Модератором заседания выступил руководитель Секретариата ЕСУ, проректор ГУУ Дмитрий Брюханов. В работе приняли участие заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России Елена Горожанкина, заместитель директора Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Каныбек Ажекбаров, проректор по международному сотрудничеству и связям Кыргызского экономического университета им. М. Рыскулбекова Тамара Джолдошева, советник ректора по международному сотрудничеству Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Татьяна Балабанова, а также представители вузов-участников ЕСУ, в том числе Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС, Финансового университета при Правительстве РФ, Высшей школы экономики, Московского государственного технологического университета «Станкин», Всероссийской академии внешней торговли, Московского энергетического института, Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, Уральского государственного экономического университета, Воронежского государственного аграрного университета, Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, Приднестровского государственного университета.

Первым докладчиком выступил заместитель проректора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Константин Кемаев. В ходе доклада были представлены промежуточные результаты Международной студенческой олимпиады Евразийского сетевого университета. На текущий момент завершен первый этап Олимпиады ЕСУ – конкурс портфолио. Из 1315 зарегистрированных участников были отобраны 317 портфолио. Лидирующие позиции среди стран участников в Олимпиаде занимают Казахстан и Киргизия. В период с 11 по 15 марта состоится второй этап – собеседование. Как было отмечено ранее, объявление итогов олимпиады, оформление электронных сертификатов для призеров и победителей запланировано на 20 марта 2024 года.

Елена Горожанкина, заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России, отметила, что при отборе призеров и победителей Олимпиады для поступления на программы магистратуры в приоритете находятся вузы, являющиеся участниками консорциума ЕСУ.

Далее, Игорь Поляченко рассказал о переговорах, которые ведутся с вузами, претендующими на вступление в ЕСУ. Было принято решение запросить презентационные материалы кандидатов на вступление в консорциум и направить кандидатам критерии отбора для вступления, среди которых ключевым является наличие проекта, который вуз готов реализовать в рамках направлений деятельности ЕСУ. Были направлены приглашения ряду вузов Кыргызстана о вступлении в консорциум. С 11 по 15 марта Секретариат ЕСУ будет принимать участие в ряде мероприятий в рамках образовательной выставки в г. Бишкек и г. Ош и проведет дополнительные переговоры о присоединении вузов Кыргызстана к консорциуму.

Начальник группы координации международных проектов Управления международного сотрудничества Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карцева коротко доложила о планируемом запуске анкетирования вузов ЕСУ на предмет выявления потребностей создания многосторонней сетевой образовательной программы. По итогам анкетирования в конце марта запланировано совещание рабочей группы.

Виктория Хомич, заместитель декана факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», вынесла на обсуждение инициативу, которая подразумевает интеграцию вузов ЕСУ с китайскими вузами-партнерами, в частности в сфере городского и регионального развития. Данная интеграция позволит стать точкой входа для развития сотрудничества в сфере урбанистике, проведения совместных интеграционных мероприятий (научно-исследовательских и образовательных проектов, участие в конкурсах на получение грантов для проведения совместных исследований и др.) с привлечением профильных факультетов вузов консорциума.

В завершении встречи собравшиеся обсудили предварительную программу проведения предстоящего круглого стола, которое состоится 18 марта на площадке Государственного университета управления. В преддверие международного женского дня руководитель Секретариата ЕСУ поздравил всех представительниц вузов-участников консорциум с праздником и пожелал новых успехов и достижений.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI