Максим Решетников: экономика Азово-Черноморского региона будет расти опережающими темпами

?а счет развития транспорта, АПК, обрабатывающих производств, туризма, а также программ развития новых регионов экономика Азово-Черноморского региона продолжит расти быстрее, чем в среднем по России. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании по Югу России с Президентом РФ.

«Азово-Черноморский регион – одна из ключевых точек экономического роста на карте России. С учетом новых регионов это 12% населения и более 6% производства товаров и услуг в стране. Здесь сбалансированная структура экономики – 12% АПК, 12% обработка, 11%- транспортировка и хранение. Также крупный транспортно-логистический хаб, сельское хозяйство, с которым связана треть обрабатывающей промышленности. Развиты нефтепереработка, машиностроение, металлообработка. И, конечно, туризм», – отметил министр.

По его словам, и регионы, и бизнес активно используют меры господдержки: реструктуризацию бюджетных кредитов, инфраструктурные бюджетные кредиты, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, префрежимы.

В Ростовской области создается особая экономическая зона, соответствующий проект постановления уже внесен в Правительство. Профиль: машиностроение, обрабатывающая промышленность. Регион нашел 8 резидентов, которые будут производить сельхозтехнику, прицепы, химическую продукцию, холодильное оборудование.

Министр отметил, что существенная поддержка со стороны государства идет в сельское хозяйство. За 4 года она выросла по стране в 1,5 раза, до полутриллиона рублей. В Крыму заложены плодовые сады на 8,8 тысяч гектар, построены тепличные комплексы. Развивается виноделие. В том числе благодаря принятому решению о повышении акциза на импортное вино из недружественных стран, половина поступлений от которого направляется на развитие сферы туризма.

Максим Решетников сообщил, что растущий спрос на поездки потребует наращивания номерного фонда – почти 90 тысяч номеров дополнительно. В планах регионов пока 82 тысячи. Это с учетом модульных гостиниц и крупнейших проектов – Новая Анапа в Краснодарском крае, Золотые пески в Крыму, Приморск в Запорожье. По программе льготного кредитования строятся 17 крупных отелей на 6 тысяч номеров. В рамках нового этапа получили заявки еще на 24 проекта на 7 тысяч номеров.

«Для того, чтобы реализовать весь экономический потенциал южных регионов, нужно снимать ограничения: в энергетике, ЖКХ, транспорте», – подчеркнул министр.

