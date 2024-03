Максим Решетников: больше половины российско-азербайджанской торговли осуществляется в рублях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития России Максим Решетников встретился с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки российской делегации в Баку.

Стороны обсудили реализацию плана мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2026 года, вопросы усиления торгово-промышленной кооперации и расширения взаимных поставок продовольствия.

«Азербайджан – стратегический партнер России, – отметил Максим Решетников. –Наиболее яркое доказательство – показатели товарооборота. По итогам 2023 года товарооборот достиг планки в 380 млрд рублей и вырос в физических объемах почти на треть. При этом больше половины российско-азербайджанской торговли осуществляется в национальных валютах – 54,2%».

Торгово-экономическое сотрудничество, по его словам, усиливают инвестиционные проекты. Россия входит в пятерку крупнейших инвесторов в азербайджанскую экономику. По итогам прошлого года страна инвестировала в Азербайджан почти 25 млрд рублей. Сейчас на территории республики реализуются различные проекты с российским участием на общую сумму почти в 570 млрд рублей – от IT и авиастроения до медицинской и легкой промышленности.

«Бизнесу в любой стране нужны удобные финансовые инструменты, а туристам –комфортная система оплаты товаров и услуг за границей, – отметил Максим Решетников. – В этой связи нашим странам важно расширять межбанковское взаимодействие, увеличивать количество прямых корреспондентских счетов в национальных валютах и подключать больше азербайджанских банков к Системе передачи финансовых сообщений Банка России».

В свою очередь Микаил Джаббаров отметил: «Азербайджан придает важное значение развитию экономических связей с Россией. На фоне укрепления азербайджано-российского экономического сотрудничества также расширяются наш товарооборот и партнерство деловых кругов. Существует большой потенциал для укрепления связей с Россией в промышленности, торговле, транспорте, туризме, охране окружающей среды, сельском хозяйстве и других сферах, а также для новых направлений сотрудничества. Реализация этого потенциала является главным приоритетом нашей двусторонней экономической повестки».

