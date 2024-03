Кто такие динозавры и как они дожили до наших дней

Source: MIL-OSI Russian Language News

В рамках научно-популярного марафона «Неделя Дарвина» в НГУ прошла лекция заведующего научно-образовательным центром «Эволюция Земли» НГУ Игоря Косенко, посвященная самым популярным доисторическим животным – динозаврам. Слушатели узнали, как менялось представление ученых об этих удивительных существах, насколько были разнообразны «ужасные ящеры» и как они могли выглядеть. Оказывается, вопреки довольно распространенному заблуждению, некоторые динозавры не вымерли, а дожили до наших дней.

Динозавры (надотряд Dinosauria) – наземные рептилии, относящиеся к группе архозавров (Archosauria), к которой также относятся крокодилы и птицы. Первые архозавры появились на рубеже пермского и триасового периодов, динозавры возникли позднее — в конце триасового периода, около 230 миллионов лет назад. Вымерли динозавры в конце мелового периода 66 миллионов лет назад. В общей сложности динозавры господствовали на планете более 160 миллионов лет. В настоящее время известно более 500 родов и более тысячи видов динозавров, и каждый год ученые находят новые. Так, в прошлом году на местонахождении динозавров «Шестаково» в Кемеровской области ученые открыли новый вид хищного динозавра из раннего мелового периода Западной Сибири.

— Динозавры делятся на две группы – ящеротазовые и птицетазовые. В основу разделения поставлено строение тазовых костей. К ящеротазовым относятся все хищные динозавры и завроподы, а к птицетазовым – все остальные, преимущественно растительноядные, например, стегозавры, анкилозавры и рогатые динозавры. Примечательно, что первые появившиеся динозавры были мелкими (высотой по колено современному человеку) универсальными животными и выглядели примерно одинаково, но разделение на птицетазовых и ящеротазовых, видимо, существовало практически с момента их возникновения. Об этом свидетельствуют палеонтологические находки, — рассказал Игорь Косенко.

Самое большое разнообразие динозавров приходится на меловой период. В это время продолжали существовать представители предыдущего юрского периода (например, зауроподы), и характерные только для мелового (продвинутые рогатые динозавры). Господство динозавров часто приписывают юрскому периоду, однако во время него динозавровая фауна не была так разнообразна, как в меловом периоде.

В меловом периоде динозавры достигли своих максимальных размеров. Согласно эволюционным закономерностям, на начальных этапах эволюции у каждой группы организмов имеется свой универсальный предок. Как правило, он небольшого размера. Далее, по мере эволюции группы размеры ее представителей укрупняются. Самые крупные динозавры жили на Земле 75 миллионов лет назад. Тогда отдельные виды достигали гигантских размеров и были рекордсменами по размерам среди наземных животных. Самыми крупными были длинношеие зауроподы, а именно — аргентинозавры. Длина его тела от кончика хвоста до носа составляла 39 метров. А по высоте самым крупным представителем этой группы признан жираффатитан. Его рост составлял 12 метров.

Среди хищников по размерам лидировал вовсе не тираннозавр, хотя он входил в пятерку крупнейших и занимал в ней четвертое место. А на первом был спинозавр, найденный в Африке, длина которого от кончика носа до кончика хвоста составляла 13 метров. Однако далеко не все хищные динозавры были гигантами. Большинство «ужасных ящеров» имели довольно компактные размеры. Встречались насекомоядные мелкие хищные динозавры величиной с современную домашнюю кошку или даже цыпленка.

— Представления о динозаврах постоянно меняются. В разные времена ученые по-своему представляли себе, как они выглядели. Отчасти образ динозавра – это плод воображения ученых плюс реальные факты. Чем больше фактов, тем мы ближе к реальному образу того или иного доисторического животного. Находка целого скелета – невероятная удача. Обычно ученые обнаруживают отдельные кости, еще чаще – зубы. Когда был открыт спинозавр, палеонтологи нашли крупные остистые позвонки, образующие высокий гребень на спине. И постарались воспроизвести его облик. Согласно представлениям ученых того времени, динозавры перемещались на двух ногах, и реконструкция спинозавра была создана соответственно. Со временем реконструкция этого динозавра была изменена, и теперь ученые сходятся во мнении, что он передвигался на четырех ногах, тело было расположено параллельно земле. Спинозавр вел полуводный образ жизни и, скорее всего, охотился на крупных рыб, поскольку его челюсти были удлиненными, почти как у крокодила. В последнее время образ этого животного дополнился широким, как у тритона, хвостом — благодаря найденным широким хвостовым позвонкам этого гиганта, — рассказал Игорь Косенко.

В последние годы выяснилось, что многие динозавры, особенно мелкие, были пернатыми. Это подтверждается многочисленными палеонтологическими находками, сделанными в Китае. Другое яркое свидетельство — найденный в Мьянме янтарь, в котором сохранился кончик хвоста мелкого хищного насекомоядного динозавра с оперением. Был установлен возраст находки — 100 миллионов лет. Ученые воссоздали облик этого животного. Внешне оно больше напоминает крупного птенца какой-то диковинной птицы, нежели «ужасного ящера». Сейчас появилась гипотеза о том, что и тираннозавр был оперенным, поскольку установлено, что остатки его предков имели перьевидные структуры. А вот трицератопс был покрыт чешуей – ученым удалось обнаружить отпечатки кожи этого существа.

Эпоха динозавров закончилась примерно 66 миллионов лет назад, когда наша планета пережила удар гигантского астероида. Но в результате этого катастрофического события с лица Земли исчезли не только они. Вымирание затронуло и других доисторических наземных и водных животных — аммонитов, белемнитов, птерозавров, плезиозавров, мозазавров и многих других. Существуют теории, согласно которым свой вклад в это вымирание внесли и разрушительные вулканические процессы, происходящие в то же время. Многие животные такой двойной удар не выдержали, но только не динозавры.

— На самом деле динозавры не вымерли. Гипотеза о том, что они эволюционировали в птиц, возникли еще в XIX веке, когда в Германии был открыт археоптерикс. Со временем свидетельств в ее пользу становилось все больше. На северо-востоке Китая найдено очень много переходных форм между птицами и динозаврами, а также ранних птиц. Интересным примером, демонстрирующим родство динозавров с птицами, является гоацин, обитающий в Южной Америке. У ее птенцов на крыльях располагаются когти, которые помогают ему передвигаться по ветвям деревьев. Ко взрослому возрасту они исчезают. И теперь никто из серьезных ученых не подвергает сомнению гипотезу о том, что птицы – это те же динозавры, дожившие до наших дней, — пояснил Игорь Косенко.

