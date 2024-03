Женщины и предприниматели — самые инициативные и оптимистичные россияне

Source: MIL-OSI Russian Language News

Россияне, которые проявляют инициативу в разных сферах своей жизни — как в семье и с друзьями, так и на рынке труда, — оптимистичнее в отношении как личного благополучия, так и будущего своей страны. Такой вывод делается в научно-исследовательской работе «Практики использования инструментов усовершенствования личности», выполненной в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» программы «Приоритет-2030». В рамках нее с 30 октября по 9 ноября 2023 года был проведен опрос населения России в возрасте от 18 лет. В ходе исследования эксперты определяли, насколько агентны жители Российской Федерации. Респондентам задавали три вопроса: «Вы предлагали новые идеи или способы действия своему окружению в рамках трудовой (для работающих) или образовательной (для учащихся) деятельности / в своей семье / среди своих друзей, знакомых, соседей?». Ответить можно было, выбрав 1, что означало проявление инициативы в одной, двух или трех сферах, или 0, если человек не проявлял инициативу в перечисленных сферах. Всего во всех трех сферах проявляли инициативу 54% россиян, ни в одной — 46%. Наибольшее число участников исследования, проявивших инициативу хотя бы в одной сфере, проживает в городах-миллионниках в Центральном федеральном округе. На втором месте — Приволжский федеральный округ.

Распределение по сферам занятости показало, что процент предпринимателей выше среди людей, которые проявляли инициативу хотя бы в одной сфере. Наибольшее число людей, проявляющих инициативу в двух и более сферах, — это женщины в возрасте 35–44 лет. Для следующей возрастной категории — 45–54 года — количество агентных женщин незначительно уменьшается, тогда как в возрастном диапазоне 55–64 года их число существенно меньше. Для мужчин заметна аналогичная тенденция, но возраст проявления агентности у них меньше — 25–34 года. В целом с возрастом и у мужчин, и у женщин уровень инициативности снижается. Что точно повышает уровень инициативности и мужчин, и женщин, так это наличие семьи. Процент агентных людей повышается с увеличением количества членов семьи. Если рассматривать тех, кто проявлял инициативу в одной и более сферах, то их процент повышается с 41 до 64% от семьи, состоящей из одного человека, к семье, состоящей из четырех человек. Анализ связи агентности и количества членов семьи, с которыми проживают участники исследования, показал, что максимальное число агентных мужчин проживают либо одни, либо в семьях с количеством человек пять и более, тогда как агентных женщин, проживающих по одной, в целом меньше, чем мужчин, а также их число увеличивается с увеличением членов семьи, доходя до четырех человек, после чего несколько снижается. Также участники опроса оценивали свой уровень удовлетворенности жизнью. О том, что они «скорее удовлетворены», заявило 48,5% респондентов, а о «полной удовлетворенности» — 14,8%. «Совсем не удовлетворены» и «скорее не удовлетворены» были 18,4%, и «ни удовлетворены, ни не удовлетворены» — 18,3%. Как отмечают исследователи, среди населения, считающего, что у них повысится уровень дохода и в стране все будет хорошо, больше агентных людей. Можно предположить, что такие люди в целом более оптимистичны.

