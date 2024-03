Дайджест #ГУУговорит про ожидания, запреты и рождаемость

Source: MIL-OSI Russian Language News

На этой неделе все внимание образовательного сообщества было приковано ко Всемирному фестивалю молодежи, который проходит в Сочи. Тем временем наши эксперты держали руку на пульсе мировых событий, комментируя самый широкий спектр тем от поцелуев и рождаемости до пенсии и «китайского шока». Прильните к экранам, мы начинаем.

– Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов назвал задачу максимум для экономики Китая. «Потенциал поддержания 5%–ного роста китайской экономики кроется во многом в увеличении промышленного экспорта страны», – поделился эксперт.

– Также Евгений Смирнов прокомментировал выделение первых шести «экономически значимых организаций». «Их выделение является знаковым в контексте дальнейших ограничений для компаний из недружественных стран на владение акциями в российских компаниях», – подчеркнул профессор.

– Кроме того, Евгений Смирнов объяснил, как Россия предотвратила шоковое воздействие санкций на нефтегазовый сектор. «Россия постепенно переориентирует трубопроводные поставки на страны постсоветского пространства, Китай и Турцию, а также расширяет мощности по экспорту СПГ, импорт которого странами Европы активно растёт с начала 2022 года», – заметил эксперт.

– Евгений Смирнов поделился мнением о подоплеке отказа турецкого нефтяного терминала Dortyol принимать российскую нефть. «США делают все, чтобы европейские энергетические рынки оставались дефицитными, поддерживая таким образом стабильно растущий спрос на углеводороды, поставляемые из США», – подытожил экономист.

– Рассказал Евгений Смирнов и о том, к чему приведет взимание повышенной пошлины в случае, если продукция произведена в США или страна происхождения не подтверждена. «Повышение импортного тарифа будет перекладываться на потребителя в виде удорожания продукции – внутренние цены обязательно будут расти за счет этой повышенной пошлины», – предупредил эксперт.

– Не оставил без внимания Евгений Смирнов и ожидаемый «второй китайский шок». «Сейчас речь будет идти о более высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. Таким образом, Китай все больше будет оттеснять производителей развитых стран из ниш, на которых они укрепились», – предрек эксперт.

– Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина поделилась мнением, что о том, что страны Запада сами дали дорогу товарам из Китая. «Сегодня страны Востока получили помимо доступа к западным высоким технологиям доступ к дешёвому российскому сырью», – заметила экономист.

– В материале на Дзен обсудили, какие товары ждать из поднебесной, и вспомнили подходящую песню от «Студии Союз».

– Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор ГУУ Владимир Волох рассказал, сколько мигрантов нужно России. «Образуется ниша в 4 млн рабочих мест, которую необходимо восполнить. И на эти свободные рабочие места привлекаются трудовые мигранты», – сообщил эксперт.

– Также Владимир Волох поведал о динамике прироста мигрантов на сезонных работах. Эксперт пояснил, что весной и летом некоторые приезжают в Россию, чтобы заработать деньги, а осенью опять уезжают к себе на Родину. Это объясняется тем, что часть мигрантов занята на сезонных работах.

– Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков поддержал предложение ввести доплаты к пенсии за стаж от 30 лет. «Мера позволит сделать так, чтобы они могли жить всё–таки более достойно с учетом этой коррекции по величине пенсии, на которую они могут рассчитывать», — подчеркнул эксперт.

– Также Максим Чирков прокомментировал запрет Латвии на поставку продовольствия из России и Белоруссии. «Для РФ этот рынок совсем небольшой, и его потеря не сыграет особой роли. Тем временем для латышей отсутствие продовольствия из нашей страны уже может стать действительно проблемой», – заявил эксперт.

– Ещё Максим Чирков рассказал о падении товарооборота между Россией и Турцией. «Важно понимать, что рост турецкой экономики за последние два года во многом был обеспечен торговлей с Россией. Поэтому говорить о дальнейшем падении объемов торговли между странами не приходится», – подытожил экономист.

– Кроме того, Максим Чирков прокомментировал ожидаемый второй «китайский шок» с наплывом дешёвых товаров. «Мне кажется, что продвижение китайских товаров, уменьшение издержек и снижение цен захватит по–настоящему весь мир», – заметил эксперт.

– Также Максим Чирков дал прогноз развития авторынка в России. «Убежден, что цены в России на автомобили начнут некоторые снижение, учитывая, что сейчас они завышены относительно рынков многих иностранных государств», – поделился эксперт.

– Кроме того, Максим Чирков рассказал о том, чем торгуют Россия и Пакистан. «Пакистан, как и другие мусульманские страны, активный потребитель мяса птицы и других продовольственных товаров, которые экономически выгоднее импортировать, нежели производить самостоятельно», – сообщил экономист.

– Поделился своим мнением Максим Чирков и о том, почему власти США запретили культовую фотографию поцелуя в День Победы на Таймс–сквер. «Я думаю, что реальная причина – это то, что убираются любые поводы, которые могут испортить взаимоотношения Соединенных Штатов с их союзниками (в данном случае с Японией», – заметил эксперт.

– Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова объяснила, чем не угодила Латвии сельхозпродукция из России. Эксперт напомнила, что президент Латвии Эдгар Ринкевич отметил, что принципы для латвийских предпринимателей важнее денег – и поэтому они должны быть готовы разориться, только чтобы «насолить России».

– Также Валерия Иванова рассказала о целях создания государственного маркетплейса. «данная мера позволит обеспечить контролируемое развитие рынка электронной коммерции и поддержать отечественных производителей», – заметила эксперт.

– Подробнее об этом и возможных альтернативах слову «маркетплейс» говорим в статье на Дзен.

– Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова сообщила о необходимости перехода к прогрессивной шкале налогообложения. «Переход к полноценной многоступенчатой шкале налогообложения в настоящее время необходим, потому что за прошедшие годы доходы населения выросли, легализовались и значительно дифференцировались», – заметила эксперт.

– Светлана Сазанова прокомментировала идею ужесточения контроля за стандартами организаций и техническими условиями. «Снижение количества игроков на российском рынке неизбежно ведет к ухудшению качества продукции, потому что слабеет конкуренция. В таких условиях государство стремится поддержать качество продукции с помощью выработки стандартов, что производители воспринимают негативно», – поделилась экономист.

– Также Светлана Сазанова объяснила, почему увеличение маткапитала не повысит рождаемость в РФ. «Повышение материнского капитала в отрыве от смены ценностной парадигмы российского общества приведет к росту выходцев из Средней Азии в структуре населения, что повлечет серьезные социальные, экономические и политические проблемы», – считает эксперт.

– Подробный комментарий с причинами низкой рождаемости и способами ее повышения читайте в статье на Дзен.

– Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Наталья Казанцева рассказала о том, кого отсекут от льготной ипотеки. «Государство не оставляет патерналистские функции, а лишь корректирует свои социальные обязательства в зависимости от обстоятельств и современных особенностей развития экономики», – подчеркнула эксперт.

– Также Наталья Казанцева объяснила, почему упал спрос на квартиры в России на вторичном рынке недвижимости. «Льготные ипотечные программы не оставили надежд владельцам вторички выгодно реализовать своё жилье, особенно в крупных городах», – заметила экономист.

– Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов раскрыл причины роста продаж новых автомобилей в феврале 2024 года. «В первую очередь он связан с тем, что стало гораздо больше возможностей по приобретению автомобилей. В начале прошлого года количество автомобилей на рынке возможных к продаже было очень низким, поэтому и цена была слишком высокой», – поделился эксперт.

Впереди самый прекрасный праздник и три дня выходных. Погоду обещают спорную, так что предлагаем провести время с пользой и почитать статьи наших экспертов на Дзен, оставить свои предложения и комментарии, а также поделиться теми темами, о которых вам было бы интересно прочесть. Отличного отдыха!

