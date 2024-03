Выставка Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород в «Рекорде» откроется 12 марта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – Креативные проекты студентов разрабатывались в течение второго модуля обучения, который предполагает создание двух и более серий шрифтовых и графических плакатов. Кроме того, каждому обучающемуся необходимо было придумать персонажа, который смог бы стать олицетворением их концепта.

Эти плакаты являются частью рекламных кампаний и визуальных коммуникаций брендов, выбранных и реализованных студентами в качестве годовых тем.

Инструментарий: программы растровой графики, анимации и базового 3D-моделирования.

Открытие 12 марта в 18:30. Требуется регистрация.

Успейте посетить выставку до 19 марта!

