«Вовлечь в науку студентов»: строительный факультет СПбГАСУ провёл конференцию «Перспективы современного строительства»

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Александр Черных, заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций, открывает тематическую сессию

Более двухсот заявок из профильных вузов семи регионов Российской Федерации поступило на участие во II Национальной (всероссийской) научно-технической конференции «Перспективы современного строительства». Конференцию провёл строительный факультет Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета 4–6 марта.

Как рассказал декан строительного факультета Антон Гайдо, среди докладчиков – руководители отраслевых компаний, ведущие учёные профильных вузов страны. Но основной акцент организаторы сделали на том, чтобы вовлечь в науку студентов, предоставить молодым учёным и магистрантам возможность апробировать результаты своих исследований.

Участники конференции обменялись теоретическими знаниями и практическим опытом по актуальным вопросам научно-исследовательской и инновационной деятельности. Работа была организована по девяти тематическим направлениям: автомобильные дороги, мосты и тоннели; архитектурно-строительные конструкции; геотехника; железобетонные и каменные конструкции; металлические и деревянные конструкции; организация строительства; строительная механика; технологии строительных материалов и метрология; технологии строительного производства.

Эвелина Давидюк

На заседании тематической секции металлических и деревянных конструкций выступила Эвелина Давидюк, студентка второго курса магистратуры, с докладом «Конструкции высокоскоростной транспортно-энергетической магистрали для арктических условий». Магистраль берёт свое начало в Усть-Луге, соединяется с высокоскоростной магистралью, проложенной вокруг Санкт-Петербурга, проходит через Архангельск, Нарьян-Мар, Новый Уренгой, Тикси, Певек и приходит к Берингову проливу. Также есть вариант провести арктическую магистраль до Аляски. Студентка уверена – реализация предложенного проекта приведёт к развитию береговой, электроэнергетической и аварийно-спасательной инфраструктур за счёт обеспечения транспортной доступности отдалённых районов.

По словам Эвелины Давидюк, основное направление в проектировании Арктических транспортно-энергетических магистралей (АТЭМ) – создание несущих строительных конструкций. По результатам расчётов автор доклада предложила наиболее подходящее, по её мнению, конструктивное решение. Все конструкции будут собирать на заводах в пределах мегаполисов и при помощи водного транспорта доставлять на строительную площадку: «Особенность магистрали в том, что с глубины около 20 метров под землёй начинаются металлические конструкции! Представляют они собой буронабивные сваи с обсадной металлической трубой, погружаемые при помощи технологии бурения открытым непрерывным шнеком. Далее, возвышаясь над поверхностью земли, сваи приходят в металлический балочный ростверк, где при помощи фланцевого соединения соединяются с колоннами».

София Андреева и Ольга Скацькая

О применении искусственного интеллекта для построения инженерно-геологического разреза сообщили студентки третьего курса бакалавриата София Андреева и Ольга Скацькая на заседании секции геотехники. Спикеры определили, какую пользу в геотехнике может приносить ИИ: с его помощью можно создавать упрощённую цифровую модель местности, подходящей для интеграции в ТИМ-среду; ускорять экспертизу; автоматизировать процесс, при любых изменениях результатов лабораторных исследований перестраивать модель, изменив несколько фраз/переменных; получать информацию о режиме грунтовых вод в долгосрочной перспективе и др.

Авторы исследования задались вопросом, нужен ли искусственный интеллект для создания инженерно-геологического разреза. Аргументами «за» стало ускорение процесса создания документации (автоматизация), точность построения, оптимизация обработки данных лабораторных исследований. Аргументами «против» – дороговизна, неспособность ИИ решать нестандартные задачи, необходимость программных комплексов, способных к взаимодействию с ним, необходимость иметь специалистов для его создания и обучения.

София Андреева и Ольга Скацькая пришли к выводу – использование искусственного интеллекта для создания инженерно-геологического разреза возможно, но сопряжено с некоторыми трудностями, преодолеть которые можно путём совместной работе инженера-геотехника и программиста. Существует необходимость в создании собственного ИИ; без обучения интеграция ИИ в процесс проектирования невозможна.

На заседании секции строительной механики аспирант третьего курса Сергей Тётушкин представил результаты модельных испытаний макета сооружения на сейсмические воздействия. Целью испытаний было определить собственные частоты сооружения, чтобы доказать необходимость рассмотрения расчётно-динамической модели башенных зданий с заглублённым свайным основанием с учётом смещения заделки в грунт. Аспирант также предложил ввести новый коэффициент для расчёта первой формы собственных колебаний башенных сооружений с заглублённой частью.

Борис Кондаков, аспирант четвёртого курса, изучает динамические параметры и влияние воздействия цунами на прибрежные береговые гидротехнические сооружения. Аспирант моделирует волны цунами с помощью современного конечно-элементного программного комплекса, позволяющего совмещать задачу гидродинамики и механики сооружения. При этом исследование требует определения влияния различных факторов на величину нагрузки от цунами, например, таких как уклон поверхности и шероховатость береговой линии.

Вопросы внедрения инновационных методов проектирования с применением современных технологий и новых конструкционных материалов по всем отраслям строительной сферы обсуждались на заседаниях секций технологии строительного производства и архитектурно-строительных конструкций. Помимо перспектив современного строительства с применением CLT-панелей и других методик использования клеёной древесины, обсудили уникальные архитектурные решения на основе применения конструкций из трубобетона (доклад Ирины Соболевой, студентки третьего курса бакалавриата).

Особую актуальность новые строительные материалы и конструкции приобретают в реновации исторического архитектурного промышленного наследия и устаревающего жилищного фонда (доклады Анастасии Арефьевой, студентки третьего курса бакалавриата нашего вуза, и Марии Шевченко, студентки Курского государственного университета).

Во второй день работы секции технологий строительного производства своим опытом применения сборно-монолитных перекрытий при капитальном ремонте зданий и сооружений в Калининском районе Санкт-Петербурга поделились сотрудники Автономной некоммерческой организации развития науки, образования и экспертной деятельности «Институт судебных экспертиз» Олег Симаков, Никита Королёв и Павел Шунатов.

По итогам конференции планируется издание сборника материалов докладчиков по тематическим направлениям с последующей индексацией в РИНЦ и размещением в научной электронной библиотеке elibrary.ru.

