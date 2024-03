Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В преддверии выборов Президента РФ центры госуслуг «Мои документы» по всей стране начали прием заявлений от граждан на включение в список избирателей по месту нахождения. За месяц, с 29 января по 29 февраля, поступило свыше 73 тыс. обращений. Работу сети центров госуслуг курирует Минэкономразвития России.

По данным на 1 марта 2024 года, наибольшая доля обращений зафиксирована в центрах «Мои документы» Санкт-Петербурга Петербурга, а также в Воронежской, Мурманской, Ленинградской областях, Карачаево-Черкесской Республике и Чукотском автономном округе.

Подать обращение может любой житель страны, который в дни выборов Президента России 15, 16 и 17 марта 2024 года будет находиться не по месту своей постоянной регистрации. Для подачи заявления гражданину необходимо прийти с паспортом в любой удобный ему по месторасположению многофункциональный центр госуслуг «Мои документы» и написать от руки соответствующее обращение по утвержденному образцу. В нем необходимо будет указать номер участка по месту нахождения (эту информацию можно получить у сотрудника МФЦ). Вся процедура заполнения заявления займет не более 5 минут.

«Сеть центров госуслуг – одна из ключевых точек взаимодействия населения и государства. Поэтому на базе наших многофункциональных офисов при взаимодействии с избиркомами организован еще один сервис – по приему обращений от граждан, которые хотят выразить свою волю на предстоящих выборах главы государства, но по каким-то причинам не могут этого сделать по месту постоянной регистрации. Обращения принимаются во всех 12,6 тыс. офисах «Мои документы» в 89 регионах страны, что сделает процедуру голосования еще более доступной», – отметил статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

«Если вы знаете, что в дни голосования будете находиться не по месту вашей прописки – найдите время, подайте заявление и голосуйте на любом удобном вам избирательном участке. Напомню, что прием заявлений продолжится до 11 марта», – уточнила Председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Списки избирателей по месту нахождения формируются при проведении выборов в федеральные органы государственной власти (выборы Президента РФ и депутатов Госдумы), в органы государственной власти субъектов РФ (выборы высшего должностного лица субъекта РФ и депутатов законодательного органа субъекта РФ), а также при проведении референдумов на территории субъектов страны.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI