Ассистент из Политеха изучила свойства льда Амурского залива во Владивостоке

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) завершилась десятая международная зимняя школа-семинар ICE MECHANICS, которая проводится с 2015 года. Ассистент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного института Политеха Екатерина Шонина изучала свойства льда для проектирования морских сооружений вместе с представителями ДВФУ, Харбинского политехнического университета, Цзянсуского университета науки и техники.

Обучение состояло из цикла лекций о свойствах морского льда и его взаимодействии с морскими инженерными сооружениями. Получив теоретическую базу, участники школы разделились на группы и отправились проводить полевые испытания с использованием специального оборудования в бухте Мелководная, недалеко от кампуса ДВФУ на острове Русском во Владивостоке. Работа по изучению образцов продолжилась в лаборатории ледовых исследований Международного научно-образовательного центра «Арктика» Департамента морских арктических технологий. В итоги было выполнено исследование неоднородности льда, определены его прочность на одноосное сжатие на прессе, а также плотность, солёность и структура.

Результаты работы участники школы представили в виде докладов и презентаций. И после их успешной защиты получили сертификаты об успешном завершении обучения в международной зимней школе ICE MECHANICS.

«Этот курс помог мне углубить знания о физико-механических свойствах льда и, самое главное, предоставил уникальную возможность познакомиться с методами исследования этих свойств на практике в полевых условиях, получить опыт эксплуатации исследовательского оборудования, — поделилась Екатерина Шонина. — Я стала лучше понимать, как физическая среда влияет на ледовые нагрузки, а также научилась проводить тестирования на физические и механические свойства льда и делать расчёты ледовых нагрузок на морские сооружения».

