Финансовые новости: Продление технических работ на тестовом контуре Т1 фондового рынка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В продолжение новости о технических работах на тестовом контуре T1 сообщаем вам, что что срок обновления тестового контура Т1 фондового (INET_GATEWAY) рынка продлён по техническим причинам и включает день 7 марта 2024 года.

Обновление тестового контура T1 валютного рынка (INETCUR_GATEWAY) будет завершено 6 марта.



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