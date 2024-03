Финансовые новости: Добавление инструментов во внебиржевой стакан OCTR

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Вниманию пользователей системы фондового рынка.

В продолжение анонса изменений, запланированных в ближайшем релизе систем фондового и валютного рынков 18 марта 2024 года, сообщаем вам о добавлении инструментов в режим “Встречный аукцион с ЦК”, установленный ранее в состоянии технической готовности.

Внебиржевой “стакан” с облигациями без листинга

Во внебиржевой режим заключения сделок купли-продажи “Встречный аукцион с ЦК” будут добавлены российские облигации, не входящие в листинг.

Внебиржевой борд для безадресных внебиржевых сделок с ЦК: · OCTR – ОТС: Облигации Т+.

Код расчетов: Y1. Валюта расчётов – рубли. Размер лота = 1.

Форма ввода оферты, параметры оферты аналогичны форме и параметрам заявок в Режиме основных торгов Т+. Риск-параметры определяются НКЦ. Требования и обязательства по внебиржевым сделкам с ЦК учитываются в общем клиринговом пуле НКЦ.

К заключению внебиржевых сделок в режиме OCTR допускаются Участники клиринга, допущенные к клирингу на фондовом рынке, являющиеся Участниками торгов. Подача оферт для заключения сделок с инструментами в данном режиме возможна только за счёт участника клиринга или по поручению и за счёт клиентов – квалифицированных инвесторов.

Предоставление рыночных данных и отчётов по режиму OCTR

Цены внебиржевых сделок на борде OCTR не попадают в расчет средневзвешенной и рыночных цен, признаваемой котировки, бюллетени организованных торгов, не учитываются в отчётах биржевой информации SEM21 и SEM21A. Информация о заявках и сделках не попадает в биржевые отчеты SEM02, SEM03. Информация будет предоставляться в тех же выписках из реестра предложений / внебиржевых сделок EQM2T и EQM3T, которые предоставляются участникам клиринга для оферт / сделок режима “Двусторонние сделки с ЦК”.





+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI