Финансовые новости: Банк России упраздняет стандартные стратегии доверительного управления

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Доверительные управляющие должны применять к своим клиентам индивидуальный подход при формировании инвестиционных портфелей, учитывая их финансовое положение, образование и опыт на рынке ценных бумаг. Проект указания Банка России опубликован для общественного обсуждения.

Документ исключает создание так называемых стандартных стратегий, когда для всех клиентов определялся единый инвестиционный профиль, а управление портфелем происходило по единым правилам. Это расширит предложения стратегий доверительного управления, наилучшим образом отвечающих персональным инвестиционным ожиданиям клиентов и риск-аппетиту.

Те, кто желает приобрести инструменты коллективных инвестиций, могут воспользоваться паевыми инвестиционными фондами. С этого года появилась возможность покупать паи на ИИС, открытые у управляющих компаний.

Кроме того, Банк России совершенствует порядок составления инвестиционного профиля клиента, который заключает договор доверительного управления. Это позволит точнее определить его цели и оценить допустимый риск.

Нововведения позволят повысить качество доверительного управления и усилить защиту прав инвесторов.

Фото на превью: RUBEN M RAMOS / Shutterstock / Fotodom