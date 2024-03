Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Доверительные управляющие должны применять к своим клиентам индивидуальный подход при формировании инвестиционных портфелей, учитывая их финансовое положение, образование и опыт на рынке ценных бумаг. Проект указания Банка России опубликован для общественного обсуждения.

Документ исключает создание так называемых стандартных стратегий, когда для всех клиентов определялся единый инвестиционный профиль, а управление портфелем происходило по единым правилам. Это расширит предложения стратегий доверительного управления, наилучшим образом отвечающих персональным инвестиционным ожиданиям клиентов и риск-аппетиту. Те, кто желает приобрести инструменты коллективных инвестиций, могут воспользоваться паевыми инвестиционными фондами. С этого года появилась возможность покупать паи на ИИС, открытые у управляющих компаний. Кроме того, Банк России совершенствует порядок составления инвестиционного профиля клиента, который заключает договор доверительного управления. Это позволит точнее определить его цели и оценить допустимый риск. Нововведения позволят повысить качество доверительного управления и усилить защиту прав инвесторов. Фото на превью: RUBEN M RAMOS / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI