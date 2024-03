Татьяна Илюшникова: «Образование и здравоохранение – самые популярные отрасли у женщин-предпринимателей»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

?инэкономразвития России, Сбербанк и Фонд общественного мнения поделились результатами исследования ПРИМ по женскому предпринимательству. Согласно ему, женщины в бизнесе более оптимистичны, не строят долгосрочных планов и больше обучаются.

«Женщины показывают высокий уровень адаптации, менее склонны к риску и строят бизнес на более прочном фундаменте. Женщины реже берут кредиты, а если и берут, то быстрее их погашают: в прошлом году только 38% получателей заемных средств – женщины. Та же тенденция наблюдается и в льготном кредитовании. Женщины чаще участвуют в образовательных проектах, у них большая склонность к кооперации и объединению за рамками собственного дела в женских сообществах, клубах», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Согласно исследованию, женщины, вовлеченные в бизнес, более оптимистичны чем мужчины: 51% – женщин против 46% – мужчин. Предпринимательницы реже строят долгосрочные планы: только 43% из них планируют дальше, чем на полгода, против 54% мужчин. 38% опрошенных женщин говорят, что государство скорее помогает бизнесу, чем мешает. Среди мужчин такого мнения придерживаются 28% опрошенных. Женщины-предприниматели чаще учатся, проходят различные программы – только 29% из них уверены в своих знаниях.

По словам заместителя Председателя Правления Сбербанка Анатолия Попова, женщины руководствуются и другими ценностями. 70% опрошенных женщин-предпринимательниц на первое место чаще всего ставят семью и детей. У мужчин – эта цифра 58%. А вот финансовое благополучие более важно для мужчин, чем для женщин – 58% против 52%.

«Женщины-предприниматели счастливее, чем мужчины. Высокий уровень счастья отмечают 38% женщин и 27% мужчин. При этом женщины чаще определяют счастье как ʺздоровье своё и своих близкихʺ. Так думают 52% женщин и 31% мужчин. Ещё они чаще говорят, что счастье – это быть рядом со своими близкими: 10% женщин, 2% мужчин», – отметил Анатолий Попов.

Еще женщинам-предпринимателям присущ демократичный стиль лидерства, более глубокий анализ при принятии решений, умение работать в режиме многозадачности.

В 2023 году женщины почти на 30% чаще открывали бизнес, чем в 2022 году. Наиболее популярные отрасли: образование и здравоохранение (по 65%), розничная и интернет-торговля (55% и 53%), гостиницы и общепит (51%). В прошлом году свой бизнес преимущественно регистрировали женщины в Москве, Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ростовской области. В этом году тенденция сохранится: доля женщин-предпринимательниц будет расти.

Мужчины же преобладают в таких сферах, как строительство (78%), торговля транспортом (76%), транспортировка и хранение (79%), сельское и лесное хозяйство (72%).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI