Студенты учились предпринимательству по программе «Я в деле»

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Команда победителей и преподаватель кафедры экономики строительства и ЖКХ Александр Скидан (первый справа)

В СПбГАСУ состоялся Большой предпринимательский турнир, организованный в рамках Всероссийской программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле». В нём приняли участие восемь команд.

Турнир представлял собой игру-викторину, состоящую из нескольких раундов, в каждом из которых участникам предстояло выбрать правильные ответы на серию вопросов о бизнес-идеях успешных предпринимателей. Все раунды были направлены на развитие компетенций, необходимых для успешного ведения бизнеса, лидерских качеств, изучение стратегий ведущих компаний, умение управлять ресурсами. Кроме того, студенты учились работать в команде, развивали стратегическое мышление.

Софья Поснышева (вторая справа) со своей командой добровольцев, помогавших в организации турнира

По итогам турнира первое место заняла команда второго курса факультета экономики и управления.

«Мы собрали команду из ребят, каждый из которых хорошо разбирается в своей профессиональной области. Среди нас менеджеры, экономисты, сметчики, начинающие бизнесмены. Мы не знали, какого рода будут вопросы, но были уверены в своей подготовке», – поделилась участница команды София Митягина.

Руководитель штаба внешних связей программы «Я в деле» Софья Поснышева отметила: «Участники продемонстрировали базовые знания и компетенции, необходимые для предпринимателя. В рамках таких турниров студенты учатся разговаривать, взаимодействовать и отстаивать свою точку зрения. И это важный навык не только в предпринимательстве, но и в жизни. Уверена, что с такими увлечёнными молодыми специалистами нашу страну ждёт хорошее будущее».

Добавим, программа «Я в деле» реализуется ежегодно, данный предпринимательский турнир стал первым этапом очередного сезона. В марте-апреле пройдёт второй этап – «Предпринимательский курс», в ходе которого студенты смогут создать стартапы, принять участие в мастер-классах с опытными наставниками и защитить свои проекты. На третьем этапе программы предусмотрены региональные защиты проектов и федеральные презентации бизнес-идей. Завершится текущий сезон в июле выездным обучением.

Таким образом, программа даёт студентам возможность не только обучаться предпринимательским навыкам, но и продвигать свои бизнес-идеи.

