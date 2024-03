Стань участником проекта «Твой ход»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Осталось меньше недели, чтобы успеть стать частью четвертого сезона Всероссийского конкурсного проекта «Твой ход».

Уже 11 марта закончится прием заявок на трек «Делаю» для студентов любого курса бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Направление подходит для тех, чьи проекты не только успешно реализуются, но и вдохновляют других на изменения в стране. По результатам конкурсного отбора будут определены 200 проектов, лидеры которых получат премию размером 1 000 000 рублей.

Готов присоединиться? Тогда заполняй заявку на официальном сайте до 11 марта и выполняй первые три теста до 16:00 12 марта.

Подробная информация о возможностях и этапах конкурса размещена в Положении.

И хорошая новость для будущих первокурсников!

С 1 сентября начнется 2 модуль трека «Первопроходец», который позволит участникам заявить о себе, погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, а также познакомиться с экосистемой молодёжной политики страны. По итогам будут определены 400 победителей, которые получат ценные призы и подарки от организаторов и партнеров Проекта.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам молодежи, а также входит в линейку проектов АНО «Россия – страна возможностей».

