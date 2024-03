«Роснефть» повышает эффективность работы трубопроводов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компания «Оренбургнефть» (входит в нефтедобывающий актив «Роснефти») внедрила отечественную инновационную технологию, которая повышает эксплуатационную эффективность трубопроводной системы на месторождениях.

В основе новой технологии – применение уникального устройства завихрения потока жидкости. Разработка российских инженеров изменяет структуру потока добываемых углеводородов, благодаря чему происходит интенсивное вымывание механических примесей и отложений из трубопровода. На стенках труб предотвращается отложение парафинов, что повышает пропускную способность трубопроводов, а также экологическую и промышленную безопасность производства.

Применение новой технологии увеличивает межочистной период трубопроводов в среднем в полтора раза и способствует повышению эффективности эксплуатации трубопроводного парка на месторождениях. Кроме того, реализация проекта обеспечивает ежегодное снижение операционных затрат на механическую очистку труб.

Безаварийная работа промышленных объектов — один из приоритетов стратегии «Роснефть-2030» и ключевая задача Компании во всех сферах деятельности. Для достижения лучших показателей в области охраны окружающей среды Компания совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельностью, наращивает масштабы экологических мероприятий и необходимые инвестиции на эти цели.

Справка: «Оренбургнефть» – ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе, ведет разработку нефтяных и газовых месторождений на протяжении 60 лет. Производственные объекты предприятия расположены в Оренбургской и Самарской областях. Накопленная добыча с 1963 года составляет более 456 млн тонн нефти. Общая протяженность трубопроводной системы предприятия превышает 5800 километров. В рамках работ по повышению надежности трубопроводов в 2023 году на предприятии выполнена диагностика и экспертиза промышленной безопасности 1755 км трубопроводов, ингибиторной защитой охвачено более 3400 км трубопроводов.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

6 марта 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI