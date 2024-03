РИАМО: Светлана Сазанова о том, что увеличение маткапитала до 1 млн рублей не повысит рождаемость в РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Несмотря на широкий спектр программ правительства, направленных на поддержку института семьи, реального прироста рождаемости в РФ пока добиться не удается. Увеличение размера материнского капитала на второго ребенка до 1 миллиона рублей также не решит проблему рождаемости в России, заявила доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ, к.э.н. Светлана Сазанова.

Она обратила внимание на ряд аспектов данной проблемы. Во-первых, для расширенного воспроизводства населения необходимо даже не два, а три ребенка на семью.

Во-вторых, социальная реализация современной женщины формируется в семье. Родители ориентируют дочерей на получение образования и карьеру, чтобы она могла сама себя обеспечить. Семья и рождение детей откладываются во времени или отодвигаются на второй, третий план в системе женских жизненных приоритетов.

«В итоге современные россиянки видят свою социальную реализацию не в рождении детей и многодетной семье, а в профессиональной и иной самореализации, а рождение детей, в лучшем случае, воспринимают как один (или два) эпизода в жизни. Таким образом, рождение ребенка женщину «выбивает из колеи», порождая послеродовые депрессии и другие проблемы», – отмечает Сазанова

Кроме этого, современный рынок труда устроен так, что один работающий не сможет быть полным «кормильцем» семьи, особенно в самых детородных, с биологической точки зрения, возрастах. Стремясь дать детям самое лучшее, люди откладывают рождение детей до того, как «встанут на ноги», то есть решат проблемы с жильем, по меньшей мере, говорит эксперт.

В отличие от россиян, мигранты из стран Средней Азии готовы откликнуться на материальную поддержку и обеспечить прирост населения, указывает она.

«Повышение материнского капитала в отрыве от смены ценностной парадигмы российского общества приведет к росту выходцев из Средней Азии в структуре населения, что повлечет серьезные социальные, экономические и политические проблемы», – считает эксперт.

Повысить рождаемость возможно путем решения, в первую очередь, жилищных проблем семьи (например, полное списание ипотеки за четырехкомнатную квартиру за рождение третьего ребенка), а также повышения престижа семьи в общественном мнении коренных народов России, высказывает свое мнение Сазанова.

