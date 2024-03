Ректор ГУУ встретился со студентами на ВФМ-2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

6 марта на Всемирном фестивале молодежи ректор Государственного университета управления Владимир Строев встретился со студентами и выступил на «Лаборатории смыслов».

В первую очередь ректор пообщался со студентами ГУУ, которые в составе Российского студенческого корпуса спасателей обеспечивают безопасность на фестивале. Ребята рассказали об условиях работы, сложностях, связанных с большим объемом задач и высоким уровнем безопасности, которые требуются для успешной работы фестиваля.

После этого прошла встреча между Владимиром Строевым и представителями делегации ГУУ, принимающими участие в самом форуме. Они поделились впечатлениями о фестивале, рассказали, что им понравилось больше всего, в каких активностях приняли участие. В результате было принято решение организовать во время Дня открытых дверей презентацию молодежных образовательных программ, которую подготовят сами участники форума.

Во второй половине дня ректор ГУУ принял участие в работе лаборатории смыслов «Бизнес без границ», на которой обсудили перспективы развития предпринимательских объединений и их интеграцию в систему международной торговли.

Владимир Строев рассказал о лучших практиках Государственного университета управления, направленных на поддержку предпринимательства. В том числе рассказал о проектах, проводимых под эгидой Министерства экономического развития Российской Федерации:

— встречи российских предпринимателей с их зарубежными коллегами, которые реализуются уже несколько лет, в том числе в Государственном университете управления;

— Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес», оператором в котором выступает Государственный университет управления.

Также Владимир Витальевич поделился опытом вуза по развитию предпринимательской деятельности.

После завершения встречи, Владимир Строев посетил стратегическую сессию «Формирование подходов к развитию международной деятельности кампусов». с участием Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

Напомним, что Всемирный фестиваль молодёжи проходит с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества. В ВФМ-2024 принимают участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тысяч иностранных участников.

