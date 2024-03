Политех стал соорганизатором международной молодёжной конференции «Город-фронт Ленинград»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты и преподаватели из более 40 вузов России, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана, более 110 докладов, экскурсии, выставки, показы документальных и анимационных фильмов — так в Санкт-Петербурге прошла международная молодёжная конференция «Город-фронт Ленинград», посвящённая 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Одним из организаторов масштабного мероприятия стал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

В Политехе состоялось официальное открытие конференции, пленарное заседание и три секции. Также в Главном здании университета участники смогли ознакомиться с фотовыставкой «Освобождение. Путь к победе» медиагруппы «Россия сегодня» и побывать на экскурсии в Музее истории СПбПУ.

В Белом зале Политеха гостей приветствовал первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев: Я искренне благодарен участникам конференции за продолжение исследования темы обороны Ленинграда. Несмотря на то, что со дня полного освобождения города от фашистской блокады прошло уже 80 лет, тема эта по-прежнему живая и очень важная. Героические страницы нашей истории мы не должны забывать. Это глубокое исследование человеческой морали, нравственности и силы характера. У меня самого бабушка — блокадница, она пережила здесь первый самый тяжёлый год, потом была эвакуация. То, что она рассказывала, оставило глубокий след в моей памяти. я с трудом представляю, как такое можно пережить. Практически три года блокады, и город выстоял. Благодарю вас, что не теряете интереса к теме, я уверен, вы найдете ещё много фактов, которые в дальнейшем будут примером и для нас, и для поколений, которые придут за нами. Мне бы хотелось поблагодарить также комитет по науке и высшей школе, Законодательное собрание Санкт-Петербурга за поддержку конференции, это знаковое событие для нашего города .

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев зачитал приветствие от спикера городского парламента Александра Бельского, в котором он отметил значимый вклад форума в сохранение памяти о героических предках и изучение блокады Ленинграда. Такие мероприятия способствуют укреплению научных, культурных и гуманитарных связей, сближению молодых людей на постсоветском пространстве , — говорилось в приветствии.

Председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов поблагодарил организаторов конференции за целенаправленную работу с молодёжью: Память сильна, когда она имеет преемственность. Еще Вольтер писал: “Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя”. Глядя в зал, я вижу ваши глаза и понимаю, что вы пришли, чтобы прикоснуться к святому подвигу наших предков. Трагические события оказывают большое влияние на становление человека, города, страны. Возможно, обсуждая на круглых столах эти темы, кто-то из вас найдет свой дальнейший жизненный путь. Вы можете обращаться в Архивный комитет, приобрести новые компетенции и знания в столь важной теме. В городе есть программа мероприятий по сохранению истории, одно из них — конкурс студенческих и аспирантских работ по изучению обороны и блокады Ленинграда. Он проходил уже дважды, работы очень интересные. По решению губернатора с этого года практически в два раза увеличивается размер премии победителям .

К участникам конференции также обратилась директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда — одного из организаторов мероприятия — Елена Лезик.

«Наш коллектив сегодня выполняет важную задачу сохранения, изучения темы обороны Ленинграда. Для нас это огромная ответственность и очень почётная миссия, — рассказала Елена Витальевна. — Нам необходимо сформировать культуру памяти о военных событиях, о битве за Ленинград, о величайшей гуманитарной трагедии — Ленинградской блокаде. Это сложный вопрос, который требует как спокойной работы с документами в библиотеках, так и эмоционального, вдумчивого изучения материала на таких мероприятиях, как наша конференция. Подготовлены интересные доклады, продумана разнообразная программа — это синергия большого количества людей, которые хотят, чтобы в ваших душах и сердца жила память о события Великой Отечественной войны».

И. о. ректора Санкт-Петербургской академии Следственного комитета полковник юстиции Татьяна Розовская подчеркнула, что для академии это честь — участвовать в таких мероприятиях: Президент отметил, что одной из задач государства является сохранение национального суверенитета. А это невозможно без осознания своей идентичности, без понимания и знания истории страны, без сохранения памяти о славном подвиге наших предков, без должного подхода к образованию. И я вижу задачу вузов в том, чтобы не заставлять наших студентов любить Родину, а показать её величие. Использовать не приказной, а доказательный порядок. Сегодняшнее мероприятие как никакое может этому способствовать .

С приветственным словом к участникам конференции обратился проректор по связям с госорганами и общественными организациями Европейского университета в Санкт-Петербурге, начальник отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Никита Ломагин.

«Для человека, который профессионально занимается изучением блокады всю свою жизнь, эта конференция — важное историческое событие, — сказал Никита Андреевич. — Никогда ни в одном месте не собиралось столько разных вузов, не только гуманитарных, но и естественно-научных, которые бы посвятили свой драгоценное время обсуждению темы города-фронта. Ни в советское, ни в более позднее время такого не было. Оборона Ленинграда — это одно из самых интересных для изучения событий. Это самая продолжительная и жертвенная битва Второй мировой войны. Битва, которая положила конец немецким планам блицкрига. Ленинград стал первым городом, который они хотели взять и не взяли. Под Ленинградом удалось остановить группу армий „Север“, 350 тысяч военнослужащих немецкой армии не двинулись дальше на Москву, и её удалось отстоять, укрепить антигитлеровскую коалицию, остановить колеблющихся — Японию, Турцию, и в конце концов прорвать блокаду и снять её полностью».

Никита Ломагин считает, что много вопросов, связанных с обороной Ленинграда, ещё недостаточно изучено. Например, вклад учёных, рационализаторов, изобретателей в обеспечение города-фронта боеприпасами. И здесь пролить свет на малоизвестные факты могут как раз студенты и работники вузов, знакомые с историей их учебных заведений.

«В 1942 году от гражданских учреждений в адрес военного отдела Ленинградского городского комитета партии поступило более тысячи двухсот рационализаторских предложений по оборонной тематике. 400 из них были реализованы, — рассказал учёный. — То есть люди в чрезвычайных обстоятельствах смогли обеспечить потребности города-фронта в боеприпасах, изменив и упростив технологии, найдя заменители в том числе для взрывчатых веществ. Это то, что делали ваши учителя в Политехе, Физтехе, Горном институте. И вы можете многое для нас сделать, помочь нашему институту найти информацию о деятельности научных учреждений в годы войны».

В завершение официальной части участники конференции почтили минутой молчания память жертв Ленинградской блокады.

Выступления с докладами открыла специалист Музея истории СПбПУ Мария Завьялова. Она рассказала о деятельности Политехнического института в годы Великой Отечественной войны и о том, как в университете сегодня сохраняется память о войне и блокаде Ленинграда.

После пленарного заседания участники распределились для работы по секциям, проходившим в нескольких вузах города. Политех организовал три секции: «Люди блокадного Ленинграда», «Реалии блокады» и «Будни блокадного города».

Столько же провёл факультет технологического менеджмента и инноваций Национального исследовательского университета ИТМО: «Дети войны», «Культура блокадного города» и «На защите Ленинграда».

Участники секционного заседания «Наука и промышленность на службе Родине» отправились в Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. Санкт-Петербургская академия Следственного комитета провела секцию «На боевом посту». В Институте истории СПбГУ проходила секция «Наука о блокаде». Отдел «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда провёл секцию «Память о подвиге Ленинграда».

Конференция продолжила работу в субботу 2 марта в Университете ИТМО и Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

