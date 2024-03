Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Санкт-Петербургский политехнический университет с рабочим визитом посетила делегация Информационно-методического центра Калининского района (ИМЦ Калининского района).

Во время визита сотрудники ИМЦ побывали на обзорной экскурсии по научно-исследовательскому корпусу «Технополис Политех» и посетили передовые центры развития образования. Затем гости нашего университета встретились за круглым столом с проректором по дополнительному и довузовскому образованию Дмитрием Тихоновым, сотрудники Центра по работе с абитуриентами во главе с директором Артёмом Егуповым, директор Центра дополнительного профессионального образования Гуманитарного института Светланой Стрелковой и директором Центра открытого образования Светланой Калмыковой.

Участники встречи обсудили с представителями Политеха расширение партнёрского взаимодействия в сфере довузовского образования и профориентационной работы со школьниками. В частности, говорили о создании совместных сетевых образовательных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей, поддержке олимпийского движения. Кроме того, интересным направлением партнёрских отношений может стать использование компетенций СПбПУ в области развития цифровой образовательной среды, а именно: создание онлайн-курсов, использование VR/AR-технологий, создание виртуальных и удалённых лабораторий, симуляторов, интерактивных образовательных пространств.

Политехнический университет активно работает со школами в течение учебного года и особое внимание уделяет именно образовательным учреждениям Калининского района.

Взаимодействие с Калининским районом мы ставим в приоритет все последние годы, — прокомментировал руководитель Дирекции непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций СПбПУ Николай Снегирёв. — При поддержке Информационно-методического центра Калининского района в Политехе ежегодно проходят открытые лектории, районные этапы олимпиад по физике. Сотрудники Центра по работе с абитуриентами СПбПУ постоянно посещают школы района с профориентационными лекциями, так же, как и ребята из этих школ приходят к нам в Политех на экскурсии. Естественно, наладить процесс такого плотного взаимодействия нам помогает сотрудничество с ИМЦ. Но, безусловно, есть ещё много направлений, где взаимодействие можно расширить”.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI