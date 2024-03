Новосибирский университет начал готовить специалистов в области «Интернета вещей» (IoT)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Факультет информационных технологий Новосибирского государственного университета (ФИТ НГУ) запустил новую магистерскую программу «Интернет вещей», для обучения на которой привлекают выпускников бакалавриата широкого спектра: от прикладных математиков до ИТ-инженеров и электронщиков, специалистов по датчикам и контроллерам.

Интернет вещей — это сеть физических объектов, которые могут быть соединены с помощью различных технологий и датчиков для сбора и анализа данных. Эти данные могут использоваться для оптимизации процессов, улучшения качества жизни и управления ресурсами. Развитие IoT открывает новые возможности для бизнеса, промышленности, транспорта, здравоохранения и многих других сфер. Например, использование интернета вещей позволяет контролировать производство на предприятиях, оптимизировать энергопотребление, улучшить безопасность и эффективность движения и снижать выбросы.

Однако для реализации всех этих возможностей и преимуществ нужна квалифицированная команда специалистов. Профессионалы в области интернета вещей должны обладать глубокими знаниями в широком спектре направлений, от программирования и аналитики данных, до технологии связи и безопасности, а также разбираться в работе самих датчиков и предметной области, в которой они применяются.

— В российских университетах эти компетенции преподаются, но в рамках различных образовательных программ, а наша магистратура выступает, пожалуй, первой, где они сведены в единый образовательный процесс, в чем и заключается ее уникальность. Мы набираем бакалавров с различным бэкграундом, и программистов, и инженеров, поэтому в учебный план включена гибкая адаптационная фаза, состоящая из предметов, потенциально отсутствующих в бекграунде абитуриента, — рассказал декан ФИТ НГУ, доктор физико-математических наук Михаил Лаврентьев.

Уникальность новой программы проявляется также в проектах, реализуемых магистрантами, которые выполняются по заказу и в сотрудничестве с компаниями, уже работающими в этом направлении.

— Наш интерес заключается в привлечении новых перспективных сотрудников в свои ряды. А мы со своей стороны готовы всячески содействовать процессу подготовки таких кадров в соответствии со стандартами отрасли, — отметил директор по развитию ООО «Лаборатория интернета вещей» Константин Плеханов, чья компания стала партнером университета в организации новой магистратуры. По его словам, к числу наиболее востребованных сегодня на рынке труда специальностей в этой области относятся инженеры-программисты (как программисты встраиваемых систем, так и программисты систем верхнего уровня и веб-приложений) и новая магистратура станет одним из мест их подготовки.

Руководство ФИТ НГУ также отмечает, что новая магистратура будет отвечать темпам развития IoT, который все шире проникает в мировую экономику. Уже сейчас обучающихся привлекают в проекты для компаний, работающих над обеспечением космических сервисов, как в наземной, так и в орбитальной части, а также в области фотоники, геофизики и других наукоемких высокотехнологичных направлений. И по мере развития запросов со стороны реального производства тематика проектов магистрантов и круг партнеров магистратуры будут только расширяться.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI