НИУ ВШЭ при поддержке Совета Федерации организовал дискуссию о роли женщин в развитии строительной отрасли

В рамках Всероссийского женского форума, который прошел 5-6 марта на ВДНХ, состоялась тематическая сессия «Роль женщин в развитии строительной отрасли». Сессия была организована НИУ ВШЭ и АО «ДОМ.РФ» при поддержке Совета Федерации. В ней приняли участие представители профильных органов государственной власти, институтов развития и стройиндустрии. Проректор НИУ ВШЭ Вероника Минина выступила модератором сессии.

Задача Всероссийского женского форума — показать участие женщин в достижении ключевых целей национальных проектов России. В павильоне «Строим будущее» на ВДНХ представители государства, бизнеса и институтов развития на специальной сессии форума обсудили роль женщин в развитии строительной отрасли. Вероника Минина стала модератором сессии.

Строительство, традиционно считавшееся мужской профессией, сегодня трансформируется. По данным Росстата, около 1,5 млн женщин заняты в сфере строительства, и каждая шестая из них трудится на стройплощадке, а доля строительства в ВВП страны в разные периоды доходила до 8%.

При активном участии женщин разрабатываются и внедряются новые технологии и методы производства. Женщины активно продвигают курс на устойчивое развитие, играют ведущую роль в реализации социальных проектов и инициатив, меняют тренды в отрасли.

Директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова рассказала о важной роли женщин в развитии строительной отрасли, в особенности в новых регионах России. Самое главное качество женщины в строительной отрасли, по мнению эксперта, — это профессионализм.

Руководитель проекта города-курорта GATCHINA GARDENS Наталья Осетрова в своем выступлении отметила важность ESG-фактора при планировании и реализации градостроительных проектов и создания комфортной городской среды.

Вероника Янушкевич, директор по развитию арендного жилья АО «ДОМ.РФ» посвятила свое выступление проектам арендного жилья и их важности для улучшения условий проживания граждан. НИУ ВШЭ и АО «ДОМ.РФ» уже много лет сотрудничают в вопросе обеспечения студентов комфортабельным жильем.

Мария Синичич, директор Департамента комплексного развития территорий Минстроя России, рассказала о планах министерства по строительству 150 млн кв. м недвижимости в рамках проектов комплексного развития территории.

