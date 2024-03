На совещании по воспитательной работе обсудили планы внеучебной деятельности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – В ходе совещания. Слева направо: начальник службы психологического сопровождения студентов Сергей Чернышев, директор ЦСДиТ «Кирпич» Ирина Деева, заместитель начальника управления молодёжной политики Юлия Романова, начальник УМП Ирина Нурыева, Ирина Луговская, председатель студенческого совета Леонид Николаев, директор спортивного клуба СПбГАСУ Оксана Сафонова, заместители деканов по воспитательной работе ФСЭиПСТ Оксана Карнаухова, факультета экономики и управления Ольга Бочкарёва и ФИЭиГХ Дарья Кулакова

5 марта в СПбГАСУ проректор по молодёжной политике Ирина Луговская провела плановое совещание заместителей деканов факультетов по воспитательной работе. Также присутствовали представители управления молодёжной политики, Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич», спортивного клуба и службы психологического сопровождения студентов университета, студенческого совета. Обсуждались подготовка к предстоящим выборам Президента РФ, участие в проекте «Твой ход», планы внеучебной деятельности на ближайшее время.

Среди ключевых мероприятий марта – выборы председателей студенческих советов факультетов, участие Центра студенческого досуга и творчества «Кирпич» в Межрегиональном творческом конкурсе-фестивале «Зажигаем на Васильевском 2024», в фестивале студенческих театров «Арт-стыковка» в Архангельске. Четыре команды КВН СПбГАСУ примут участие в фестивале Центральной лиги Международного союза КВН «Нева». 22 марта в концертном зале ЦСДиТ «Кирпич» пройдёт первая межвузовская квиз-игра «Не MOODLE опрос». Сборная по го будет защищать честь СПбГАСУ на чемпионате Санкт-Петербурга.

Наши спортсмены выступят в межвузовских соревнованиях по плаванию, пауэрлифтингу, киберспорту, хоккею. 17 марта на базе СПбГАСУ состоится городской волейбольный турнир студенческих отрядов.

