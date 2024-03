Мармеладные мишки и свёкла на новый лад: в Политехе прошёл конкурс «Пищевая инженерия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Высшей школе биотехнологий и пищевых производств Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ с 26 февраля по 2 марта проходил конкурс «Пищевая инженерия». Учащиеся школ и колледжей Санкт-Петербурга научились готовить мармелад и свекольные десерты.

В дистанционном формате участники конкурса прослушали лекции «Растительные пигменты в функциональном питании» и «Молекулярная гастрономия в пищевом инжиниринге». После этого им предстоял очный этап — решение кейсов. Школьники выполняли задания на тему «Мармеладная инженерия». Они узнали о полезных свойствах, ассортименте и показателях качества желейных изделий, освоили технологию приготовления и правила подачи мармелада.

Учащиеся колледжей решали кейс «Инжиниринг структуры и цвета». Они изучили функциональные свойства биологически активных веществ свёклы, способы кулинарной обработки для сохранности беталаиновых пигментов, виды структурообразователей и их технологические свойства. Также ребята освоили технологию приготовления сладких блюд и закусок из свёклы с заданной текстурой.

Заключительным этапом конкурса стала презентация результатов командами участников. В кейсе «Мармеладная инженерия» победили Илария Чагинская из лицея № 389, и Дарья Базанова из школы № 386 Кировского района. Второе место получила команда школы № 283 — Адэлина Гнездикова и Данила Михайлов.

Среди студентов колледжей тройка лидеров стала такой: первое место — Виолетта Лебединцева и Вероника Предыбайло из Колледжа кулинарного мастерства, второе место — Юния Фролова и Сергей Шехерев из Института среднего профессионального образования СПбПУ, третье место — Валерия Неустроева и Эмилия Маркарян из Колледжа бизнеса и технологий.

Студенты 2 курса ИСПО Юния и Сергей впервые участвовали в таком конкурсе, поэтому вторым результатом остались очень довольны.

Мы учтём ошибки и в следующий раз обязательно сделаем всё на максимальные баллы. Мы готовили мусс с соусом из манго, и, признаюсь, вкуснее нашего я ещё не пробовала! Я думаю, что наш десерт можно позиционировать как диетический. Меня очень впечатлил Политех, серьёзно думаю о поступлении именно в ваш вуз , — поделилась Юния Фролова.

Ребята демонстрировали не только сладкие блюда. Так, третье место присудили овощному десерту «Каменный цветок». Это свекольное желе с декором из огурца и тыквенно-сливочным соусом.

В приготовлении ничего не было сложного, процесс проходил увлекательно. Для первого раза мы показали третий результат, это очень неплохо. Благодаря конкурсу я научилась не бояться сочетать разные текстуры, вкус, ингредиенты между собой , — рассказала студентка 3 курса колледжа бизнеса и технологий Валерия Неустроева.

Конкурс “Пищевая инженерия” пользуется большой популярностью среди учащихся школ и студентов колледжей Санкт-Петербурга и других регионов России. Его цель — профориентация и привлечение талантливых абитуриентов в Политехнический университет. Участники приобретают навыки научной деятельности и проектирования продуктов здорового питания в лаборатории “Контроль качества пищевых продуктов”, а реализуют свой проект в лаборатории “Пищевые технологии”. Многие конкурсанты в итоге становятся политехниками , — отметила доцент ВШБиПП Валерия Быченкова.

