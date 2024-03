Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

1 марта в Министерстве иностранных дел РФ доцент Инженерно-строительного института СПбПУ Исса Того получил консульские документы почётного консула Республики Мали в Санкт-Петербурге. В честь этого события в консульстве Республики Мали в Москве был устроен приём с участием высокопоставленных дипломатов и приглашённых гостей.

Месяцем раньше Исса Того как впервые назначенный почётный консул Республики Мали в Санкт-Петербурге встретился с послом по особым поручениям, представителем МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимиром Запеваловым. На встрече обсудили вопросы взаимодействия в культурной и консульской сферах, а также в области образования и плодотворного сотрудничества наших стран.

Консульский округ, в пределах которого работает Исса Того, включает Санкт-Петербург.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI