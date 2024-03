В СПбГАСУ обсудили сложности и преимущества перехода на РИМ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Президиум конференции: Павел Горячкин; вице-президент НП «Объединение производителей строительных материалов», модератор конференции Олег Разгуляев; Евгений Енокаев; Валерий Усков; Альфия Нагманова; эксперт Центра экспертизы строительных проектов Екатерина Кузнецова; Константин Подолянский

При строительстве с участием госзаказчика в большинстве регионов России теперь будет применяться ресурсно-индексный метод ценообразования (РИМ). Для обсуждения деталей нововведения, возможных проблем и путей их решения в СПбГАСУ была организована конференция «Сметы требуют настройки – переход на РИМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Алексей Белоусов

Напомним, в октябре СПбГАСУ, СРО «Ассоциация “Объединение строителей Санкт-Петербурга”», НП «Объединение производителей строительных материалов», комитеты по строительству Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили соглашение о создании Консорциума строительной отрасли Северо-Западного федерального округа. Как уточнил координатор консорциума Алексей Белоусов, конференция стала первой в череде запланированных мероприятий, направленных на решение практических задач. Совместно с Союзом инженеров-сметчиков, Национальным объединением изыскателей и проектировщиков организаторы конференции пригласили представителей профильных комитетов правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области, экспертов и специалистов отрасли, в чьи профессиональные компетенции входит работа с РИМ.

Евгений Королев

В своём приветственном слове проректор по науке СПбГАСУ Евгений Королев подчеркнул актуальность конференции в первую очередь за счёт ее практической составляющей.

«Конференция предполагает не рассуждения о данном методе, а обсуждение практических действий и выработку конкретных предложений по решению сложностей, возникающих в применении РИМ. Очевидно, что массовый переход на данный метод затрудняется как из-за постоянно меняющейся нормативно-правовой базы, так и недостаточных компетенций сметчиков. Наш университет содействует в подготовке специалистов для этой области. В частности, в учебные планы включена дисциплина “Сметное дело в строительстве”; в рамках дополнительного профессионального образования реализуется программа повышения квалификации “Ценообразование и сметное нормирование в строительстве”, а также программа профессиональной подготовки по направлению “Экономика”», – сообщил Евгений Королев.

Альфия Нагманова

Президент Межрегиональной общественной организации «Союз инженеров-сметчиков» Павел Горячкин добавил, что правительство обязало перейти на РИМ, и задачи отрасли – сделать так, чтобы этот метод эффективно заработал на всех этапах строительства.

Ресурсно-индексный метод позволяет с более высокой точностью рассчитать стоимость строительства и свести к минимуму расхождение между предварительной оценкой строительства и фактическими затратами, тем самым исключив возможные срывы контрактов из-за недостатка финансирования. При использовании базисно-индексной модели, на смену которой пришёл РИМ, утверждённые расценки умножались на индексы изменения сметной стоимости. По новой модели используются актуальные цены.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета по строительству Ленинградской области Евгений Енокаев, Ленинградская область перешла на РИМ в конце прошлого года. «В Главгосэкспертизу направлено свыше трёх тысяч ценовых предложений по более чем одной тысяче позиций, включая 844 позиции по строительным материалам, и номенклатура будет ежеквартально увеличиваться. На 1 марта на рассмотрении Управления государственной экспертизы Ленинградской области находится лишь три проекта. Но работа только началась, и мы готовы к приобретению нового опыта», – сказал Евгений Енокаев.

По словам заместителя председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Валерия Ускова, в рамках перехода на РИМ в августе прошлого года в Федеральную государственную информационную систему ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) были внесены в том числе сметные цены на услуги работников, строительные ресурсы, перевозку. Уже в ноябре был заключён государственный контракт, в рамках которого будет использоваться РИМ. 225 организаций-поставщиков строительных ресурсов проинформированы о необходимости зарегистрироваться в данной системе и опубликовать оптовые цены. В настоящий момент там предусмотрено более 150 тыс. позиций, но заполнено по Санкт-Петербургу только 904.

Цифра показывает крайне низкую активность поставщиков. Одной из её главных причин присутствующие на конференции эксперты назвали нежелание поставщиков размещать цены в широком доступе, таким образом раскрывая свою хозяйственную деятельность.

Доцент кафедры технологии строительного производства СПбГАСУ Альфия Нагманова добавила, что поставщики к тому же несут дополнительные издержки на приобретение электронной цифровой подписи, выделение и обучение штатных единиц для загрузки данных в систему.

«Среди других причин низкой активности – недостаточная информированность о функциональности ФГИС ЦС, несоответствие торговой номенклатуры и номенклатуры в классификаторе данной системы, нестабильная стоимость стройматериалов. Объём сметы при РИМ увеличивается, при этом не хватает практического опыта в их составлении, а финальная стоимость строительных объектов снижается. Всё это создаёт бизнесу проблемы», – сказала Альфия Нагманова.

По её словам, несмотря на все сложности перехода, РИМ позволяет повысить точность расчётов по видам работ, предполагает универсальность федеральной сметно-нормативной базы, один уровень цен в смете, а также, за некоторыми исключениями, – приближённость цен на строительные ресурсы к рыночным.

Касаясь современных средств автоматизации для определения сметной стоимости РИМ, руководитель отдела продвижения компании «ВИЗАРДСОФТ» Константин Подолянский подчеркнул, что использование принципов ТИМ-технологий в стоимостном инжиниринге за счёт связанности данных даёт важные положительные эффекты. Среди прочих преимуществ такой подход ускоряет процесс подсчёта объёмов и подготовки сметной документации, автоматизирует контроль и учёт изменений в проектно-сметной документации, оптимизирует контроль себестоимости проекта на разных этапах и даёт возможность добавлять информацию о плане и бюджете в состав взаимосвязанных данных цифровой информационной модели объекта капитального строительства. Таким образом, совместное применение РИМ и ТИМ сделает процесс более точным, быстрым и прозрачным.

