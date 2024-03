Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Институте промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ началось обучение десятого набора студентов на программу повышения квалификации дополнительного профессионального образования (ДПО) «Управление закупками на предприятиях нефтегазового комплекса». Программа реализуется в Высшей школы производственного менеджмента при поддержке «Газпром нефти».

Отправной точкой для студентов-слушателей стало специальное мероприятие, состоящее из вводной лекции и церемонии вручения удостоверений выпускникам программы прошлого года. Кроме этого, участники научно-практической конференции «Интеллектуальные закупки-2023», которую проводил ИПМЭиТ при поддержке «Газпром нефти», получили сертификаты и дипломы за лучшие статьи.

Наша Высшая школа продуктивно сотрудничает с “Газпром нефтью” в подготовке востребованных и квалифицированных кадров для логистики. Взаимодействие с таким стратегическим индустриальным партнёром даёт возможность усилить профессиональные компетенции профессорско-преподавательского состава программы и реализовать практико-ориентированное образование. Дальнейшее развитие партнёрских отношений позволит нам получить учебно-методическую поддержку для решения не только образовательных, но и бизнес-задач , — сказала директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина.

Руководитель программ по развитию семейств специальностей Дирекции по закупкам и капитальному строительству «Газпром нефти» Алеся Обухова выступила с лекцией «Привлечение и развитие молодых специалистов функции „Закупки“». Руководитель программы ДПО профессор ВШПМ Михаил Афанасьев в своём выступлении отметил уникальную для студентов возможность построить карьеру в одной из самых перспективных компаний страны.

Ежегодно после многоступенчатого отбора на программу повышения квалификации «Управление закупками на предприятиях нефтегазового комплекса» поступают не более 15 студентов Политехнического университета, которые в дальнейшем становятся специалистами по закупкам и логистике для нефтегазовой отрасли. С подробной информацией о программе можно ознакомиться по ссылке .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI