В ГУУ впервые прошла «Предпринимательская игра»

5 марта 2024 года в Государственном университете управления впервые прошло профориентационное проектное мероприятие «Предпринимательская игра». Инициатором проведения игры выступил Студсовет Института заочного образования ГУУ.

Цель мероприятия – вовлечение студентов колледжей и вузов, школьников старших классов в проектную деятельность в рамках проводимой Государственным университетом управления проектной и профориентационной работы.

Игра прошла в рамках Большого предпринимательского турнира, который является частью бесплатной программы по обучению предпринимательству для молодых людей от 18 до 30 лет «Я в деле».

Большой предпринимательский турнир — это интеллектуальная бизнес-игра, которая проводится для студентов в 72 регионах России. В нём принимают участие свыше 9000 человек из 1780 команд, представляющих 150 высших учебных заведений.

Мероприятие стало настоящим праздником для всех молодых людей, желающих погрузиться в мир предпринимательства, креатива и инноваций. Студенты ГУУ и гости вуза собрались вместе, чтобы продемонстрировать свои навыки, знания и умения в сфере бизнеса. Команды соревновались в заданиях, испытывающих их способности к анализу, принятию решений и работы в команде. Атмосфера соревнования была пропитана дружелюбием, энтузиазмом и жаждой к победе.

Если ты хочешь стать частью большой команды нашего университета, то скорее заполняй анкету.

Участие в турнире не только позволяет прокачать свои знания в бизнесе, научиться командной работе и решить финансовые кейсы, но и даёт возможность пройти основной бизнес-курс программы «Я в деле», предполагающий 2,5 месяца бесплатного обучения предпринимательству под руководством опытных менторов.

