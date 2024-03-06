В ГУУ впервые прошла «Предпринимательская игра»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
5 марта 2024 года в Государственном университете управления впервые прошло профориентационное проектное мероприятие «Предпринимательская игра». Инициатором проведения игры выступил Студсовет Института заочного образования ГУУ.
Цель мероприятия – вовлечение студентов колледжей и вузов, школьников старших классов в проектную деятельность в рамках проводимой Государственным университетом управления проектной и профориентационной работы.
Игра прошла в рамках Большого предпринимательского турнира, который является частью бесплатной программы по обучению предпринимательству для молодых людей от 18 до 30 лет «Я в деле».
Большой предпринимательский турнир — это интеллектуальная бизнес-игра, которая проводится для студентов в 72 регионах России. В нём принимают участие свыше 9000 человек из 1780 команд, представляющих 150 высших учебных заведений.
Мероприятие стало настоящим праздником для всех молодых людей, желающих погрузиться в мир предпринимательства, креатива и инноваций. Студенты ГУУ и гости вуза собрались вместе, чтобы продемонстрировать свои навыки, знания и умения в сфере бизнеса. Команды соревновались в заданиях, испытывающих их способности к анализу, принятию решений и работы в команде. Атмосфера соревнования была пропитана дружелюбием, энтузиазмом и жаждой к победе.
Если ты хочешь стать частью большой команды нашего университета, то скорее заполняй анкету.
Участие в турнире не только позволяет прокачать свои знания в бизнесе, научиться командной работе и решить финансовые кейсы, но и даёт возможность пройти основной бизнес-курс программы «Я в деле», предполагающий 2,5 месяца бесплатного обучения предпринимательству под руководством опытных менторов.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 6.03.2024
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