Авиакомпания «Россия» присоединилась к нацпроекту «Производительность труда»

?Россия» (Группа Аэрофлот) стала участником национального проекта «Производительность труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Авиакомпания планирует повысить эффективность за счёт внедрения технологий бережливого производства. Адресную поддержку авиаперевозчику оказывают эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК).

Пилотный проект планируется реализовать на базе аэропорта Пулково Санкт-Петербурга. Эксперты помогут повысить скорость и качество обслуживания самолетов. Тем самым больше транспорта будет доступно для выполнения программы полетов. На следующем этапе планируется реализация проекта в Департаменте наземного обеспечения перевозок.

«22 аэропорта и авиакомпании страны получают поддержку Федерального центра компетенций. Эксперты помогают сократить время обслуживания самолетов, улучшают навигацию пассажиров в аэропортах, повышают скорость регистрации. Это особенно важно при росте внутреннего туризма. Пилотные проекты по повышению эффективности уже реализованы на 12 предприятиях. Прирост добавленной стоимости составил более 1,6 млрд рублей», — отметил заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

«Внедрение в авиакомпании инструментов бережливого производства – ключевой шаг к повышению эффективности нашей работы и увеличению производительности труда, а значит созданию условий для постоянного роста и развития, – рассказал директор по проектному управлению и реализации стратегии АО «Авиакомпания «Россия» Илья Молчанов. – Сейчас мы в самом начале пути, направленном на построение системы непрерывных улучшений, а также на развитие корпоративной культуры, позволяющей работникам использовать свой потенциал для совершенствования процессов».

В настоящее время команда работников «России» в сотрудничестве с экспертами ФЦК обучается инструментам бережливого производства. После получения соответствующего сертификата представители коллектива авиакомпании смогут передать свои знания и навыки коллегам. Постепенно в общую систему непрерывных улучшений будет вовлечена вся «Россия».

Авиакомпания ставит своей целью с помощью национального проекта обеспечить устойчивые темпы роста производительности труда, что, как следствие, улучшит общую динамику развития перевозчика. Программа позволяет консолидировать ресурсы и генерировать новые идеи, избежать временных потерь и минимизировать финансовые издержки. Последовательное подключение к механизму всех подразделений повысит заинтересованность работников, создаст условия для более грамотного планирования и реализации общих задач.

