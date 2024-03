05.03.2024 Ministro Radosław Sikorski rozmawiał z szefem dyplomacji Nowej Zelandii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski rozmawiał z szefem dyplomacji Nowej Zelandii05.03.2024

El ministro Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski przeprowadził dzisiaj rozmowę telefoniczną ze swoim nowozelandzkim odpowiednikiem Winstonem Petersem. Konsultacje dotyczyły kwestii dwustronnych, wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji oraz sytuacji bezpieczeństwa w obszarze Indo-Pacyfiku.

Ministrowie omówili perspektywy rozwoju relacji dwustronnych, zgadzając się co do potrzeby ich wzmocnienia – zarówno w obszarze politycznym, jak i gospodarczym. Odnieśli się także do przypadającej w tym roku 80. rocznicy przybycia Dzieci z Pahiatua do Nowej Zelandii.

Ministro Sikorski podziękował swojemu odpowiednikowi za krytyczne stanowisko Nowej Zelandii wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, w tym za regularne wdrażanie kolejnych pakietów sankcyjnych, wzmacniających międzynarodowy reżim sankcyjny.

MIL OSI