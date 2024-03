«Фридом Финанс» запретил операции с картами МИР в Казахстане – виной риск вторичных санкций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Какие альтернативы картам НСПК «Мир» предложили в Казахстане?

Банк «Фридом Финанс» запретил любые переводы по картам НСПК «Мир»: услугами кредитной организации пользовались при выполнении платежей в Казахстан. Россиянам и иностранцам рекомендовали использовать альтернативные способы перечисления средств:

отправлять деньги посредством системы SWIFT (хотя и ее работа ограничена);

пользоваться эмитированными вне РФ картами;

переводить средства через Цифра банк (российское подразделение «Фридом Финанс», де-юре не входящее в казахстанский холдинг Freedom).

При этом со стороны НСПК «Мир» ограничений введено не было – окончательное решение о работе российских карт на территории других стран принимают зарубежные банки.

В каких еще странах могут возникнуть проблемы с обслуживанием карт МИР?

В феврале 2024 года карты НСПК «Мир» принимали отдельные банки в Абхазии, Армении, Беларуси, Вьетнаме, Таджикистане, Казахстане, Лаосе, на Кубе, в ряде других стран. Однако часть кредитных учреждений отказалась от работы с НСПК из-за угрозы вторичных санкций со стороны Запада – тренд на отказ может сохраниться и в ближайшие месяцы, что значительно сузит географию обслуживания отечественных карт.

«Опасения из-за введения производных санкций перевешивают возможный комиссионный доход по картам», – заявляли эксперты еще в 2022 году, когда обслуживать «Мир» отказались в Турции.

Вместе с тем, на популярных у россиян туристических направлениях работа карт МИР продолжится – российские банки будут использовать собственные терминалы. Так, подобная схема уже появилась в Турции, ОАЭ, на Мальдивских островах, хотя пока и не стала масштабной. Центробанк России продолжает разработку способов и инструментов по обходу санкций, в т.ч. путем заключения прямых договоров с зарубежными банками-партнерами.

09:30 05.03.2024

